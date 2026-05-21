Mini-Arme des Tyrannosaurus rex: Evolutionäre Anpassung an die Jagdtechnik

Die Mini-Arme des Tyrannosaurus rex, die jahrzehntelang Rätsel und Spott auslösten, könnten eine clevere Anpassung der Evolution gewesen sein. Forscher des University College London und der Universität Cambridge haben in einer neuen Studie 82 verschiedene Raubdinosaurier untersucht und festgestellt, dass kurze Vorderarme bei mehreren Gruppen großer Raubsaurier unabhängig voneinander entstanden sind. Die Studie zeigt, dass die Mini-Arme nicht eine Fehlentwicklung, sondern eine Anpassung an die Jagdtechnik der Räuber waren.

Die Mini-Arme des Tyrannosaurus rex, die jahrzehntelang Rätsel und Spott auslösten, könnten eine clevere Anpassung der Evolution gewesen sein. Forscher des University College London und der Universität Cambridge haben in einer neuen Studie 82 verschiedene Raubdinosaurier untersucht und festgestellt, dass kurze Vorderarme bei mehreren Gruppen großer Raubsaurier unabhängig voneinander entstanden sind.

Die Studie zeigt, dass die Mini-Arme nicht eine Fehlentwicklung, sondern eine Anpassung an die Jagdtechnik der Räuber waren. Statt Beute mit den Armen festzuhalten, setzten die Raubdinosaurier einen brutalen Biss ein, der die Arme immer kleiner machte. Je stärker der Biss, desto weniger brauchte der Raubdinosaurier seine Arme. Die Wissenschaftler erklären die Entwicklung mit einem bekannten Evolutionsprinzip: „Use it or lose it“, also: Was nicht mehr gebraucht wird, bildet sich zurück.

Wenn die Arme bei der Jagd kaum noch eine Rolle spielten, verbrauchten sie nur unnötig Energie. Über Millionen Jahre könnten sie deshalb immer kleiner geworden sein. Die Studie zeigt, dass die Entwicklung der kurzen Arme wahrscheinlich durch die Jagdtechnik der Raubdinosaurier beeinflusst wurde. Die Forscher vermuten, dass riesige Pflanzenfresser, wie Sauropoden mit langen Hälsen und enormem Gewicht, die Entwicklung der kurzen Arme ausgelöst haben.

Diese Pflanzenfresser waren schwer zu halten, während die Raubsaurier mit stärkeren Schädeln und Kiefern die Beute überwältigen konnten. Die Wissenschaftler entwickelten eine neue Methode, um die Stabilität von Dinosaurierschädeln zu messen. Dabei untersuchten sie unter anderem die Form des Schädels, die Verbindung der Schädelknochen und die mögliche Beißkraft. Der T. rex erreichte dabei den höchsten Wert.

Der Tyrannotitan, ein riesiger Raubsaurier aus dem heutigen Argentinien, lag direkt dahinter. Die Forscher vermuten, dass ein evolutionäres Wettrüsten stattgefunden hat: Pflanzenfresser wurden immer größer, während die Raubsaurier immer stärkere Schädel und Kiefer entwickelten, um diese gewaltige Beute zu überwältigen. Die Wissenschaftler betonen, dass ihre Studie zwar deutliche Zusammenhänge zeigt, aber keinen endgültigen Beweis für die kurzen Arme liefert. Trotzdem halten sie es für sehr wahrscheinlich, dass zuerst die mächtigen Schädel entstanden sind und die Arme erst später schrumpften.

Ein Spitzenräuber wie der Tyrannosaurus würde evolutionär kaum zuerst seine wichtigste Waffe verlieren.





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