Mini Cooper Anschlag bei Verdi-Demo: Verdächtiger gesteht islamistische Motive

Ein 24-jähriger afghanischer Staatsbürger wird nach dem Angriff auf eine Verdi-Demonstration in Deutschland, bei dem mindestens 36 Menschen verletzt wurden, des Mordes bezichtigt. Der Täter gestand in seiner Vernehmung, dass er aus islamistischen Motiven gehandelt habe. Die Ermittler arbeiten an der Klärung der Hintergründe und der Suche nach möglichen Mittätern.

Farhad Noori (24) mit einem Lächeln posiert auf einem Mini Cooper, das er am Donnerstag zu einer Verdi-Demo nstration fuhr und mindestens 36 Menschen, teils schwer verletzt, traf. Als er mit dem Auto in die Menge raste, muss er auf alles vorbereitet gewesen sein. Laut Polizei verabschiedete er sich zuvor von seiner Familie. Die Staatsanwaltschaft gab am Freitag Details zum Anschlag bekannt.

Demnach gestand der Afghan in seiner Vernehmung, dass er absichtlich und aus islamistischen Motiven gehandelt habe. Die Ermittler sind rund um die Uhr im Einsatz. Guido Limmer, bayrischer Landeskriminalamts-Vize: „Wir werden Videos auswerten, aber auch beispielsweise das Handy des Verdächtigen.“ Die Kommunikation darauf sei größtenteils in arabischer Sprache erfolgt. Man habe eine erste islamistische Richtung erkennen können. In einem Chat soll sich Farhad Noori von einem Angehörigen verabschiedet haben: „Morgen bin ich nicht mehr da.“ Polizisten, die den Demozug begleiteten, schossen bei der Anschlagsfahrt auf den Mini des Attentäters, trafen jedoch nicht, erklärte die Polizei auf der Pressekonferenz. „Ich glaube, wir haben Schlimmeres verhindert. Es war nicht so, dass der Täter sofort aufgegeben hat. Ich danke allen Einsatzkräften vor Ort. Unsere Gedanken sind bei allen Verletzten. Der Haftbefehl des Attentäters lautet auf Mord. Wieder weinen wir wegen eines Mannes, der nicht mehr hätte hier sein dürfen. Erkenntnisse über mögliche Mittäter gibt es bisher nicht. Nach Informationen der WELT war Farhad Noori zuvor in medizinischer Behandlung – wegen posttraumatischen Störungen und Halluzinationen





