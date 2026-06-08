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Mini-Feuerwehr in Hürth: Winziger Einsatzwagen für Nachwuchsretter

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Mini-Feuerwehr in Hürth: Winziger Einsatzwagen für Nachwuchsretter
Mini-FeuerwehrNachwuchsretterEinsatzwagen
📆08/06/2026 08:49:00
📰BILD
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Die Mini-Feuerwehr in Hürth hat einen winzigen Einsatzwagen namens 'Mini-Emma 1', der fast alles bietet, was die großen Feuerwehren haben. Die Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren lernen, Notrufe abzusetzen, Erste Hilfe zu leisten, Räume nach Verletzten abzusuchen und Brände zu löschen. Der Wagen wurde in liebevoller Kleinstarbeit von einem Betreuer gebaut.

In Hürth (NRW, 60.000 Einwohner) hat die Mini-Feuerwehr einen winzigen Einsatzwagen namens 'Mini-Emma 1', der fast alles bietet, was die großen Feuerwehren haben. Der Wagen ist mit Blaulicht, Martinshorn und Schläuchen ausgestattet und wird von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren bedient.

Die Nachwuchsretter lernen, Notrufe abzusetzen, Erste Hilfe zu leisten, Räume nach Verletzten abzusuchen und Brände zu löschen. Jedes Kind hat eine eigene Uniform mit Helm, Handschuhen und Stiefeln. Die Warteliste ist lang

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Mini-Feuerwehr Nachwuchsretter Einsatzwagen Erste Hilfe Notruf Brandbekämpfung

 

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