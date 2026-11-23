Black Friday bei Mini-PCs: Vergleichen Sie den leisen Vzmore iX9 Max mit 839,16 Euro, den leistungsstarken Asus ROG NUC 15 für 2.799 Euro und den günstigen Nipogi P1. Finden Sie Ihr ideales Modell.

Während der Black-Friday-Woche bieten sich für Käufer interessante Mini-PC-Angebote für unterschiedlichste Ansprüche. Besonders attraktiv erscheint der Vzmore iX9 Max, der dank eines speziellen Rabattcodes für nur 839,16 Euro erhältlich ist. Dieser Preis stellt laut unserer Analyse einen neuen historischen Bestpreis für dieses Modell dar, das aktuell auf Amazon verfügbar ist.

Leistungsfähige Alternativen für den Office-Einsatz

Wer lediglich einfache Office-Aufgaben erledigen und im Internet surfen möchte, muss nicht viel Geld ausgeben. Hier genügt beispielsweise der kleine und kostengünstige Nipogi P1, der dank eines Rabattcodes für nur 314 Euro erhältlich ist. Als Prozessor kommt der AMD Ryzen 3 5400U zum Einsatz, der für leichte Aufgaben ausreichend ist. Allerdings sollte man beachten, dass nur eine 256 Gigabyte kleine und langsame SATA-SSD verbaut ist. Auch der Single-Channel-RAM kann beim Multitasking bremsen. Es werden zwar auch größere und schnellere PCI-Express-3.0-SSDs unterstützt, doch müssen diese extra gekauft werden.

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Vzmore iX9 Max: Leiser Betrieb und hohe Speicherkapazität

Wer viel Office-Tätigkeiten zu erledigen hat, aber auch Multimedia-Aufgaben schnell nutzen möchte, für den eignet sich der Vzmore iX9 Max. Dieser Mini-PC mit dem Intel Core Ultra 9-185H arbeitet dank der V-Cooling-Lösung samt Vapor-Chamber sehr leise. Im PCGH-Alltagstest beim AMD-Schwestermodell AX9 Max konnte bestätigt werden, dass die Marke Vzmore maximal 45 Dezibel leise arbeitet und bei leichten Office-Aufgaben sogar lüfterlos agiert. Mit dem Rabattcode IX926FCH sinkt der Preis auf 839,16 Euro. Der Rechner verfügt über 24 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 1-Terabyte große SSD. Der integrierte Grafikchip von Intel taugt jedoch nicht wirklich zum Spielen aktueller AAA-Titel. Zudem ist der Intel Core Ultra 9-185H eine Generation älter als der Prozessor im Asus-Mini-PC.

Asus ROG NUC 15: Gaming-Power für anspruchsvolle Nutzer

Wer neben anspruchsvollen Anwendungen auch aktuelle PC-Spiele spielen will, sollte sich den Asus ROG NUC 15 genauer ansehen. Dieser kompakte Gaming-PC mit einem Intel Core Ultra 9-275HX und der Nvidia Geforce RTX 5080 Laptop-GPU mit 16 Gigabyte VRAM bietet deutlich mehr Grafikleistung als die integrierte Intel-Grafik des Vzmore. Der Prozessor besitzt acht Performance-Kerne und 16 Effizienz-Kerne. Ergänzend sind 32 Gigabyte DDR5-6400-RAM als Dual-Channel-RAM verbaut. Wer möchte, kann den Arbeitsspeicher selbst erweitern. Dieser Gaming-PC hat mit 2.799 Euro auch einen entsprechenden Preis. Der Nachlass von über 2.000 Euro gegenüber der UVP klingt spektakulär.

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Preisvergleich und Verfügbarkeit der Modelle

Entscheidend ist jedoch, dass Cyberport.de derzeit den günstigsten Preis laut unserem Preisvergleich für den Asus ROG NUC 15 aufruft. Cyberport im Wert von fast 489 US-Dollar gibt auch Adobe Creative Cloud für drei Monate gratis beim Kauf des Asus ROG NUC 15 dazu. Diese Aktion gilt aber nur, solange der Vorrat reicht und maximal bis zum 6. Dezember. Vor dem 16. November und den frühen Black-Friday-Angeboten kostete dieser Rechner bei Amazon 1.149 Euro. Für den Vzmore iX9 Max gab es ebenfalls Angebote bei Amazon, die jedoch zeitlich begrenzt waren.

Rechtlich bindend sind immer die auf den jeweiligen Webseiten der verlinkten Online-Shops angegebenen Preise. Die in diesem Artikel genannten Preise sind zum Zeitpunkt der Artikelerstellung und -erstveröffentlichung gültig, können sich aber jederzeit ändern. Käufer sollten die verschiedenen Hardware-Konfigurationen genau vergleichen, um das passende Gerät für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.