Miniatur Wunderland eröffnet Amazonas-Regenwald mit Weltrekord-Detail

Das Miniatur Wunderland in Hamburg erweitert seine Modelleisenbahn um den neuen Südamerika-Abschnitt. Am 9. November öffnet der detailreiche Regenwald für Besucher.

Das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt hat am 9. November einen neuen Abschnitt seiner Modelleisenbahnanlage offiziell eröffnet. Der Fokus liegt dabei auf dem südamerikanischen Kontinent, der nach vierjähriger Bauzeit nun Besuchern zugänglich ist. Die Kreation entstand als Koproduktion zwischen den etablierten Modellbau-Experten aus Hamburg und der Modellbaufamilie Martinez aus Buenos Aires. Dieser neue Abschnitt unterstreicht den Anspruch des Betreibers, selbst kleinste Details mit unglaublicher Präzision nachzubilden.

Technische Meisterleistung im Amazonas

Der neu geschaffene Regenwaldabschnitt präsentiert sich als grünes Dach des Amazonas, das von insgesamt 30.000 Bäumen gebildet wird. Diese Pflanzen bestehen aus miteinander verdrehten Drähten, Strukturpaste und Naturmaterialien. Um die spezifische Atmosphäre des feuchten Dschungels authentisch widerzuspiegeln, erhielten die Blätter einen leichten Seidenglanz. Die technische Umsetzung erfordert höchsten Aufwand, da jedes einzelne Element individuell gefertigt werden musste, um die natürliche Vielfalt der Flora im Maßstab wiederzugeben.

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Mitten im Herzen des simulierten Amazonas-Gebiets befindet sich die Stadt Manaus. Sie umfasst 71 winzige Stelzenhäuser, die typisch für die Region sind. Für die Fahrzeuge gilt hier ein neues Regelwerk: Autos fahren nicht über normalen Modell-Asphalt, sondern kämpfen sich durch eine matschige Dschungelpiste. Diese Detailgenauigkeit soll den schwierigen Untergrund und die besonderen Bedingungen der Infrastruktur in diesem Teil Südamerikas widerspiegeln.

Dokumentation ökologischer Probleme

Neben der idyllischen Darstellung zeigt der Abschnitt auch die Zerstörung des Regenwaldes. Frederik Braun, der Gründer des Miniatur Wunderlands, betonte gegenüber Medien, dass es eine Lüge wäre, nur das Paradies zu zeigen. Er erklärte, dass Abholzung, illegale Goldminen und Waldbrände zwar weggelassen werden könnten, dies jedoch einem Verschließen vor der Realität gleichkäme. Die Entscheidung, diese Aspekte einzubeziehen, dient der Aufklärung und spiegelt die komplexe Realität wider.

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An den Iguazú-Wasserfällen kommt echte Technik zum Einsatz, da sich echtes Wasser nicht einfach auf den Maßstab 1:87 verkleinern lässt. In einem Tank befinden sich rund 800 Liter echtes Wasser. Im Normalbetrieb jagt eine Pumpe 25.000 Liter pro Stunde über die Miniatur-Felskanten. Frederik Braun, der 58-jährige Chef des Unternehmens, erläuterte, dass Wasser im Modellbau eine riesige Herausforderung darstelle, da es im Kleinen plötzlich wie dicker, zäher Sirup wirke.

Rekordwerte und Machu Picchu

Die Gesamtanlage des Miniatur Wunderlands hat ihren Status als größte Modelleisenbahnanlage der Welt laut Guinness World Records weiter ausgebaut. Seit 2019 hielt sie diesen Rekord mit 15.715 Metern Gleis. Die Anlage ist inzwischen auf 16.491 Meter Gleis gewachsen. Der neue Südamerika-Abschnitt fügt weitere 861 Meter Gleise hinzu, dazu kommen 175 Quadratmeter Modellfläche, 90 Züge, 13.000 Figuren, 442 Gebäude und 800 Tiere. Der gesamte Arbeitsaufwand belief sich auf 180.000 Stunden.

Eine besondere Anpassung war bei der Ruinenstadt Machu Picchu erforderlich. Da die berühmte Inka-Stadt für die vorgesehene Fläche im Standardmaßstab zu groß war, wurde sie im Maßstab 1:120 besonders verkleinert. Das Publikum für den neuen Abschnitt ist gewaltig. Für das Jahr 2026 rechnet das Wunderland mit einer hohen Besucherzahl, was die Bedeutung dieser Erweiterung für den Tourismus in Hamburg unterstreicht.