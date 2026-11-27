Sowohl „Mining“ als auch „KI“ treiben GPU-Preise. Aber wenn alte Mining-Hardware für künstliche Intelligenz recycelt wird, profitieren alle – auch Gamer.

Auf der Höhe des letzten Ethereum-Booms war spezielle Mining-Hardware Big Business: Statt an Spieler wurden Grafikkarten palettenweise für die Berechnung nutzloser Hashes verkauft. Jahre später könnte diese brachliegende Hardware eine neue Aufgabe finden.

Der ursprünglich auf Technik für Krypto-Währungen spezialisierte Youtube-Kanalhat ausprobiert, ob sich alte Mining-Rigs für lokale KI-Berechnungen wiederverwerten lassen – mit positivem Ergebnis: Zumindest das kompakte Modell Qwen3 8B läuft auf einer alten Quadro RTX 4000 ohne Performance-Einbußen, obwohl das verwendete Asus Z590-V die Grafikkarte nur mit PCIe 3.0 ×1 über einen Riser anbindet.. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf"Alle externen Inhalte laden" bestätigen:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

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Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Mehr dazu in unserer In einem ersten Test wurden demnach die gleichen 56 Token/Sekunde gemessen wie in einem ×16-Slot. Nach weiteren Optimierungen am KI-Modell gelang sogar eine Steigerung auf 96 Token/Sekunde. Einzig der initiale Ladevorgang dauert an der schmalen Anbindung mit 8 Sekunden wesentlich länger.