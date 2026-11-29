Minisforum präsentiert den G1 Pro Mini-PC mit RTX 5060 oder RX 9060 XT. 16-Kern AMD Ryzen 9, 32 GB DDR5 und dedizierte Grafik im 3,86-Liter-Gehäuse. Jetzt 490 Euro günstiger im Angebot.

Der Markt für kompakte Computer erfährt eine deutliche Wandlung. Statt nur integrierter Grafik setzen Hersteller nun auf vollwertige Hardware. Der Minisforum G1 Pro ist ein Paradebeispiel für diese Entwicklung. Dieses Gerät beweist, dass leistungsstarke Gaming-PCs nicht mehr zwingend große Tower-Case benötigen. Stattdessen bietet das Gerät eine dedizierte Desktop-Grafikkarte in einem äußerst kompakten Format. Trotz der kleinen Abmessungen verzichtet Minisforum auf Kompromisse bei der Prozessleistung und den Erweiterungsmöglichkeiten.

Hardware-Spezifikationen und Prozessorkraft

Im Herzen des Systems arbeitet der AMD Ryzen 9 8945HX, auch bekannt als Dragon Range. Dieser Prozessor kommt in beiden verfügbaren Konfigurationen zum Einsatz. Er verfügt über 16 Kerne mit der Zen-4-Architektur und 32 Threads. Zudem stehen 64 MiByte L3-Cache für schnelle Datenzugriffe zur Verfügung. Diese Spezifikationen entsprechen dem einstigen Desktop-Flaggschiff Ryzen 9 7950X. Der maximale Boost-Takt liegt bei 5,4 GHz. Allerdings operiert der Chip mit einem angepassten Leistungsbudget. Über das Minisforum Control Center lässt sich dieses Budget flexibel anpassen. Im Office-Modus sind 60 Watt erlaubt. Im Gaming-Modus steigen die 80 Watt. Im Beast-Modus stehen bis zu 100 Watt für intensive Aufgaben bereit.

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Gehäusedesign und Kühlsystem

Das Gehäuse misst 21,5 mal 5,7 mal 31,5 Zentimeter. Das Gesamtvolumen beträgt gerade einmal 3,86 Liter. Trotz dieser geringen Größe ist ein 350 Watt starkes Netzteil integriert. Nutzer müssen kein externes Netzteil auf dem Schreibtisch platzieren. Das von Minisforum entwickelte Kühlsystem ist für 300 Watt ausgelegt. Fünf Kupfer-Heatpipes leiten die Wärme ab. Leise Lüfter und großzügige Luftauslässe auf zwei Seiten sorgen für effiziente Kühlung. Über die Software lässt sich ein Kompromiss zwischen Rechenleistung und Geräuschentwicklung einstellen. Zudem können Hardware-Monitoring und die RGB-Beleuchtung an der Front angepasst werden.

Dedizierte Grafikkarten im Vergleich

Eine der größten Besonderheiten ist die separate Low-Profile-Grafikkarte. Zur Wahl stehen die Geforce RTX 5060 mit 8 GiByte GDDR7-Speicher und die Radeon RX 9060 XT mit 16 GiByte GDDR6-Speicher. Die Nvidia-Karte arbeitet mit ihren vorgesehenen 145 Watt. Minisforum senkte das Leistungsbudget der Radeon-Karte für optimierte Kühlung von 160 auf 140 Watt. Dies hat kaum Auswirkungen auf die Leistung. Im Rasterizing-Index liegt die Radeon RX 9060 XT durchschnittlich um 24 Prozent vor der RTX 5060. Im Raytracing-Index beträgt der Vorsprung sogar 38 Prozent. Der doppelt so große Grafikspeicher ist ein klarer Vorteil für Texturdetails und zukünftige Spiele.

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Verbindungsstandards und Aufrüstbarkeit

Die Grafikkarten werden über PCI-Express 4.0 angebunden. Die Radeon RX 9060 XT nutzt 16 Lanes, während die Geforce RTX 5060 lediglich acht Lanes verwendet. Die doppelt so breite Anbindung kommt der AMD-Lösage besonders gelegen. Für Nutzer, die Wert auf DLSS Multi Frame Generation oder CUDA-Beschleunigung legen, bleibt die Nvidia-Variante attraktiv. Auch der zusätzliche DisplayPort-2.1-Anschluss unterstützt Multi-Monitor-Setups. Beide Modelle bieten ausreichend Leistung für aktuelle Spiele mit hohen Details. Trotz des kleinen Gehäuses ist der Arbeitsspeicher nicht fest verlötet. Dies ermöglicht spätere Aufrüstungen, was bei vielen anderen Mini-PCs anders ist.

Preismodifikation und Marktangebot

Der Minisforum G1 Pro ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Beide GPU-Varianten kosten gleich viel. Die Ausstattung umfasst 32 GiByte DDR5-RAM und eine 1-TB-SSD. Im Rahmen der Black-Friday-Aktion ist der Kompaktrechner jetzt 490 Euro günstiger. Dies macht das Gerät für Gamer besonders interessant. Die Kombination aus Desktop-Performance und kompakter Bauweise ist einzigartig. Nutzer, die keinen Platz für einen großen Tower haben, finden hier eine leistungsfähige Alternative. Die flexible Leistungssteuerung sorgt dafür, dass das Gerät sowohl im Büro als auch beim Spielen effizient arbeitet. Die Investition lohnt sich für alle, die Qualität und Kompaktheit gleichermaßen schätzen.