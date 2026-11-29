Im Berliner Umland und in Potsdam sind die Mieten bereits stark gestiegen. Brandenburgs Bauminister kündigt ein Paket für bezahlbares Wohnen an - und nimmt auch kleinere Gemeinden in den Blick.

Im Berlin er Umland und in Potsdam sind die Mieten bereits stark gestiegen. Brandenburg s Bauminister kündigt ein Paket für bezahlbares Wohnen an - und nimmt auch kleinere Gemeinden in den Blick.

Potsdam - Brandenburgs Bauminister Robert Crumbach will sich dafür einsetzen, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Er kündigte ein wohnungspolitisches Paket mit mehreren Schritten an. Brandenburg werde bestehende Mietverhältnisse besser schützen und kleinere Gemeinden dabei unterstützen, Mietspiegel aufzustellen, teilte das Ministerium mit. Crumbach sagte laut einer Mitteilung: "Im Berliner Umland und in Potsdam sind die Mieten den Menschen vielerorts davongelaufen, dort schauen wir nicht länger zu.

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In weiten Teilen Brandenburgs ist Wohnen noch bezahlbar. Das soll so bleiben.