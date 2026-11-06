Minister Pentz kritisiert nach Frankfurt-Krawallen - Rücktrittsforderungen wegen Rassist-Vorwürfen

Hessens Minister Manfred Pentz löst Entlassungsforderungen aus, nachdem er einen Volt-Politiker rassistisch beleidigte. Die Debatte verschärft die Lage um die AfD-Brandmauer.

Der hessische Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Manfred Pentz, hat nach einem skandalösen Internet-Auftritt auf seiner Instagram-Seite massive Kritik aus der Opposition und aus eigenen Reihen erlebt. Der Vorfall ereignete sich im direkten Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen, die am vergangenen Samstag in der Innenstadt von Frankfurt am Main stattfanden. Dort war es zu massiven Straftaten und Sachbeschädigungen gekommen, die das Land Hessen und die Bundesrepublik international in ein schlechtes Licht rücken.

Kritik an Pentz Reaktionen auf Instagram-Video

Im Zentrum der Kontroverse stand ein Video, das Manfred Pentz selbst veröffentlicht hatte und in dem er sich zur Lage in Frankfurt äußerte. In den Kommentaren dieses Posts griff der Volt-Bundesvorstandsmitglied Sahak Ibrahimkhil die Politik der Union und die Aussagen Pentz' scharf an. Ibrahimkhil unterstellte dem Umfeld der CDU und der Union allgemein Rassismus und trug weitreichende Vorwürfe vor, die in die Nähe einer Befürwortung von Genozid reichten. Diese massive Kritik wurde nicht nur von einem Nutzer, sondern引发了 eine breitere Debatte in den sozialen Medien.

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Pentz reagierte auf die Kritik von Sahak Ibrahimkhil mit einer Reihe von Kommentaren, die schnell als beleidigend und diskriminierend wahrgenommen wurden. In seiner ersten Antwort, die wahrscheinlich als Anspielung auf den Migrationshintergrund des politischen Gegners gemeint war, nutzte der Minister eine absichtlich gebrochene und laienhafte Grammatik. Er schrieb den Satz: "ich nix sprechen, ich schreiben" und ergänzte dies mit dem Emoji einer schreibenden Hand, was von vielen Beobachtern als rassistisches Sprachklischee interpretiert wurde.

Öffentliche Entschuldigung und Rücktrittsforderungen

Die Reaktion auf diese Wortwahl war umgehend und äußerst negativ. Sowohl Sahak Ibrahimkhil als auch zahlreiche andere Nutzer in der Kommentarspalte warfen Manfred Pentz offen Rassismus vor. Kurz darauf löschte der Minister die umstrittenen Beiträge auf Instagram, doch waren die Screenshots bereits im Netz verbreitet und kursierten weiter. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel bestätigte Pentz, dass er seine Kommentare entfernt habe und sich öffentlich sowie persönlich bei Herrn Ibrahimkhil für die unangemessene Wortwahl entschuldigt habe.

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Trotz dieser Entschuldigung blieben die Konsequenzen nicht aus. Der Volt-Bundesvorstand forderte den Rücktritt des hessischen Ministers. In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, dass eine öffentliche Herabwürdigung eines Menschen mit rassistischen Sprachklischees kein einfacher Taktfehler sei. Die Partei wertete Pentz' Verhalten nicht als harmlosen Ausrutscher, sondern als Versuch, Rassismus auf sprachlicher Ebene zu verharmlosen. Zugleich betonte Volt die Verurteilung der Straftaten in Frankfurt, forderte aber eine konsequente rechtliche Verfolgung.

Politische Eskalation und Brandmauer-Debatte

Die Kritik an der Art und Weise, wie Manfred Pentz mit Sahak Ibrahimkhil umgegangen war, kam nicht nur von Volt. Auch die hessische Linke und die Jusos Hessen-Süd schlossen sich den Forderungen nach einem Ausscheiden des Ministers aus der Regierung an. Mathias Wagner, der Fraktionschef der Grünen im hessischen Landtag, kritisierte die Reaktion der Union als nicht angemessen. Er nannte Pentz' Antwort auf die verbalen Entgleisungen des Volt-Politikers zweifellos fehl am Platz und forderte mehr Fairness und einen einheitlichen Maßstab für alle politischen Diskurse.

Die Debatte um Pentz und die AfD-Brandmauer hat sich weiter zugespitzt. Die hessische CDU-Regierung unter Ministerpräsident Boris Rhein hat jüngst klargestellt, dass man sich klar von der AfD abgrenzt, die Partei aber nicht formal aus dem politischen Prozess ausschließt. Die Grünen-Opposition in Wiesbaden sieht darin eine Gefährdung der demokratischen Ordnung. Mathias Wagner sprach von Geistern, die Rhein mit seiner Forderung nach einem "neuen Umgang mit der AfD" auf den Plan gerufen habe, was die Spannungen zwischen den Koalitionspartnern und der Opposition weiter erhöht.