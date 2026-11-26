Brandenburgs Sozialminister René Wilke hält ein Abschiebezentrum in Ruanda für prüfenswert. An welche Erwartungen knüpft er das Modell?

Brandenburg s Sozialminister René Wilke hält ein Abschiebezentrum in Ruanda für prüfenswert. An welche Erwartungen knüpft er das Modell? Potsdam - Brandenburg s Sozialminister René Wilke hält es für richtig, dass Deutschland ein Abschiebezentrum in Ruanda prüft.

Der SPD-Politiker knüpft das Modell aber an bestimmte Erwartungen. Wilke ist als Sozialminister auch für Migration, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig. Der Vorschlag könnte "dort helfen, wo die Pflicht zur Ausreise feststeht, wo keine Integrationsleistung erbracht wurde, wo der Herkunftsstaat die Rücknahme schlicht verweigert oder der Betroffene die Rückkehr gezielt verhindert", sagte Wilke der Deutschen Presse-Agentur.

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"In diesen Fällen wäre es ein Fortschritt. " Aber ausgerechnet für ausreisepflichtige Straftäter bleibe die Frage ungelöst, denn sie sollen nach bisherigem Stand von dem Modell ausgenommen sein. Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande kündigten Verhandlungen mit Ruanda über ein Abschiebezentrum an. Dort sollen ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können.