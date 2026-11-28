An Thüringer Schulen geht der Unterrichtsausfall zurück. Bildungsminister Christian Tischner sieht darin eine Bestätigung des Regierungskurses – welche Maßnahmen dahinterstehen.

An Thüringer Schulen geht der Unterrichtsausfall zurück. Bildungsminister Christian Tischner sieht darin eine Bestätigung des Regierungskurses – welche Maßnahmen dahinterstehen. Erfurt - Der Unterrichtsausfall an Thüringer Schulen ist laut dem Bildungsministerium zum vierten Mal in Folge gesunken.

Nach vorläufigen Daten der Herbsterhebung lag er in der letzten Oktoberwoche bei 8,3 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es 9,2 Prozent, im Herbst 2024 noch 11,1 Prozent. Bildungsminister Christian Tischner wertete das als Erfolg des bisherigen Kurses: "Seit Amtsantritt der Landesregierung ist der Unterrichtsausfall damit bei jeder Erhebung gesunken, insgesamt um rund ein Viertel.

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" Mit diesem Schuljahr wurden den Angaben nach 1.329 Lehrkräfte unbefristet eingestellt und damit erneut deutlich mehr, als aus dem Schuldienst ausgeschieden sind. Die Plätze für die duale Lehramtsausbildung an Regelschulen seien dauerhaft erhöht worden und Lehramtsanwärter dürften zusätzlich zu ihrem Ausbildungsunterricht gegen Vergütung selbstständig unterrichten.