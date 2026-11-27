Seit zwei Jahren lief kein klassischer Bulli mehr in Hannover vom Band. Das soll sich ändern, findet Niedersachsens Ministerpräsident.

Mit der Rückkehr des Bullis will Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies unter anderem den VW-Standort Hannover fit für die Zukunft machen. Dazu brauche es in dem Werk im Nordwesten der Landeshauptstadt auch Aufgaben ohne VW-Bezug - etwa Rüstung, sagte Lies der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Ein Vorbild könne das VW-Werk Osnabrück sein, das schrittweise an das Landsitzt. Das Land ist Anteilseigner bei Volkswagen. Die Landeshauptstadt ist Sitz der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Werk steht wegen der wirtschaftlichen Flaute beim VW-Konzern auf der Kippe.2024 hatte in Hannover die Produktion des klassischen Transporters geendet.

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Aktuell wird dort unter anderem der vollelektrische Bulli-Ableger ID. Buzz produziert. Vom kommenden Jahr an soll die autonom fahrende Variante des ID. Buzz folgen.