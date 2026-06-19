Ministerpräsident Hendrik Wüst würdigt die Rolle der Universität Haifa

Bei einem optimistischen Abend in Düsseldorf mit Ministerpräsident Hendrik Wüst stand die Kraft von Wissenschaft und Dialog im Mittelpunkt. Knapp 60 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kamen am Donnerstagabend auf Einladung des Deutschen Fördererkreises der Universität Haifa e.V. zum Haifa-Dinner im Industrie-Club Düsseldorf zusammen.

Düsseldorf (ots) - Bei einem optimistischen Abend in Düsseldorf mit Ministerpräsident Hendrik Wüst stand die Kraft von Wissenschaft und Dialog im Mittelpunkt. Knapp 60 Gäste aus Politik , Wissenschaft , Wirtschaft und Zivilgesellschaft kamen am Donnerstagabend auf Einladung des Deutschen Fördererkreises der Universität Haifa e.

V. zum Haifa-Dinner im Industrie-Club Düsseldorf zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die deutsch-israelische Wissenschaftskooperation sowie die Rolle der Universität Haifa als Ort akademischer Exzellenz, gelebter Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalts. Mit einem Anteil von 40 % israelisch-arabischen Studierenden gilt sie als ein besonderes Beispiel für das Miteinander im vielfältigen Mosaik der israelischen Gesellschaft. Im Beisein von Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, und Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, wurde die Bedeutung wissenschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel hervorgehoben.

Ministerpräsident Hendrik Wüst würdigte in seiner Ansprache die deutsch-israelischen Beziehungen, die Rolle wissenschaftlicher Kooperationen sowie die langjährige Verbundenheit Nordrhein-Westfalens mit Israel und Haifa.

'Die Universität Haifa steht für Wissenschaft, die Brücken baut und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Menschen unterschiedlicher Religionen, Kulturen und Herkunft lernen, forschen und leben hier miteinander. Der Deutsche Fördererkreis der Universität Haifa leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Er eröffnet jungen Menschen Perspektiven, fördert gesellschaftliches Engagement und den interkulturellen Dialog.

Die Projekte, die der Förderkreis unterstützt, sind ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Gerade jetzt, wo Antisemitismus auch an deutschen Hochschulen wieder zunimmt, ist das von besonderer Bedeutung. Universitäten müssen Orte der Freiheit, des offenen Denkens und des respektvollen Austauschs bleiben. Wenn jüdische Studierende dort Hass, Ausgrenzung oder Anfeindungen erleben, ist das ein Angriff auf die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft.

Nordrhein-Westfalen wird weiterhin mit aller Klarheit gegen Antisemitismus eintreten - an Hochschulen und Schulen genauso wie auf den Straßen und im digitalen Raum.

', Zu den Rednerinnen und Rednern des Abends zählten darüber hinaus der Präsident der Universität Haifa, Prof. Gur Alroey, die arabisch-israelische Neurowissenschaftlerin Prof. Hanin Karawani Khoury sowie die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Fördererkreises der Universität Haifa e. V., Dr. h.c. Sonja Lahnstein-Kandel. Die Gespräche konzentrierten sich auf die Rolle der Universität Haifa als eine der führenden Forschungsuniversitäten Israels und auf ihren Beitrag zu einer resilienten und gemeinsamen Gesellschaft.

Zugleich wurde die Bedeutung internationaler wissenschaftlicher Kooperationen in Zeiten zunehmender Polarisierung und akademischer Boykottbestrebungen betont. Wissenschaftliche Exzellenz und gesellschaftliche Verantwortung Daran knüpfte Universitätspräsident Prof. Gur Alroey an. Er betonte, dass Hochschulen nicht nur Orte von Forschung und Lehre seien, sondern auch Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tragen. Universitäten müssten Räume schaffen, in denen unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen und gemeinsame Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen entwickelt werden können.

'Ich danke unseren deutschen Freunden und Ministerpräsident Hendrik Wüst für die Gelegenheit, die Universität Haifa vorzustellen - die vielfältigste Hochschule Israels mit 40 % israelisch-arabischen Studierenden. Ich rufe die Hochschulen in Deutschland dazu auf, die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Israel zu vertiefen und akademische Boykotte klar zurückzuweisen: Wissenschaft baut Brücken, eröffnet Chancen und gestaltet Zukunft. Neben Forschung und Lehre auf Weltklasseniveau verstehen wir gesellschaftliche Wirkung als unsere dritte Mission.

Als lebendiges Labor des Zusammenlebens fördern wir soziale Mobilität und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt - ein Ansatz, der in der Region des Nahen Ostens einzigartig ist.

', Koexistenz und Chancengerechtigkeit als gelebte Praxis Ein besonderer Schwerpunkt des Abends lag auf den vom Deutschen Fördererkreis unterstützten Koexistenz- und Stipendienprogrammen der Universität. Dazu zählen das 'Jewish-Arab Community Leadership Program', das junge jüdische und arabische Führungspersönlichkeiten zusammenbringt, sowie das 'Werner Otto Arab Israeli Women Graduate Scholarship Program', das herausragende arabische Studentinnen auf ihrem Weg zu akademischen Spitzenabschlüssen fördert. Beide Programme sind einzigartig für Israel und die gesamte Region im Nahen Osten.

Zu den herausragenden Absolventinnen des 'Werner Otto-Programms' zählt auch Prof. Mouna Marou





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