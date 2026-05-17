Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat laut seinem Sprecher 'ein klassisches Eigentor geschossen', als er abgesagt hat, eine Aufstiegsfeier zu besuchen. Auch bei der 60. Vereinsjubiläumsfeier im Januar fehlte Ministerpräsident Woidke.

Er wohnt nur 30 Autominuten vom Cottbuser Stadthallenvorplatz entfernt. Aber in Woidkes Staatskanzlei befürchtet man Buhrufe für den Regierungschef. Weil die Landesregierung die Lausitzer 15 Monate auf Fördergelde für den Umbau des Energie-Stadions warten ließ, schüttelt Ministerpräsident Woidke die Sektengläser für den Aufstiegsjubiläum der Cottbuser s.

Es ist ein offenes Zoff zwischen Land und Verein, nachdem Trainer Pele Wollitz den Kragen platzte. Als das Geld ein Jahr später noch immer nicht floss, beschwerte er sich über die lächerliche Verzögerung. Wollitz erklärte: "Peinlich, abartig, bodenlos". Wollitzs Wutausbruch hatte 100.000 Klicks auf Instagram.

Letztende Woche überreichte Sportminister Gordon Hoffmann endlich den Millionen-Scheck. Doch zur Aufstiegsfeier traute er sich nicht. Die Cottbuser kennen das schon. Auch beim 60.

Vereinsjubiläum im Januar fehlte Brandenburgs Ministerpräsident. Datenschutzhinweis: Diese Meldung kann Spuren von الخارج reklamieren





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