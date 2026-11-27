Ministerpräsidenten-Wahl in Spanien: Dieser alte Hund
Schon oft wurde der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez totgesagt. Jedes Mal kam er zurück. Schafft er es auch bei diesen Wahlen?
Schon oft wurde der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez totgesagt. Jedes Mal kam er zurück. Schafft er es auch bei diesen Wahlen? Lächelnd schiebt sich der hochgewachsene Mann durch die Menge.
Hier ein Händedruck, dort ein Küsschen – und Selfies, immer wieder Selfies. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez ist in seinem Element. Dass er bereits 54 Jahre alt ist, sieht man ihm kaum an. Und das, obwohl seine Haare in den letzten acht Jahren, seit er die Geschicke Spaniens lenkt, deutlich grauer geworden sind.
Der Sozialist regiert seit 2020 in Koalitionen mit Kräften links seiner Partido Socialista Obrero Español ohne eigene parlamentarische Mehrheit. Seit den Wahlen 2023 braucht er mit seinergar die Stimmen aller Parteien – außer der rechten PP und der rechtsextremen Vox – um Gesetze und Reformen durchs Parlament zu bringen. Linke sowie regionale fortschrittliche und konservative Kräfte unter einen Hut zu bringen, braucht Dialogbereitschaft und Fingerspitzengefühl. Am 29.
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