Minjae Kim hat seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zurückgeholt und Jonathan Tah auf die Bank verbannt. Hintergrund sind Formschwankungen des Nationalspielers.

Die Hierarchie in der Innenverteidigung des FC Bayern München hat sich signifikant verschoben. Minjae Kim, ein 29-jähriger Abwehrspieler aus Südkorea, hat seinen angestammten Platz auf der Ersatzbank verlassen und sich als fester Bestandteil der Startelf etabliert. An seiner Stelle muss nun Jonathan Tah, ein 29-jähriger deutscher Nationalspieler, die letzten Minuten des Spiels auf der Reservebank verbringen. Diese Verschiebung zeigt deutlich, dass Kim den Stammplatz zurückgewonnen hat, während Tah vorübergehend an Spielzeit eingebüßt hat.

Kims Durchbruch gegen Top- Gegner

Die aktuelle Entwicklung zeigt sich besonders in wichtigen Begegnungen. Gegen den englischen Erstligisten Arsenal stand Minjae Kim in der Startelf und bildete zusammen mit Dayot Upamecano das Innenverteidiger-Duo. Dieser Auftritt folgte auf ein Spiel vor zehn Tagen, bei dem die Bayern zu Hause mit 2:2 unentschieden gegen Arsenal spielten. In diesem Match wurde Jonathan Tah erst in der zweiten Hälfte eingewechselt, da Kim zunächst wegen leichter Leistenprobleme das Feld verlassen musste. Diese Konstellation deutet darauf hin, dass der DFB-Verteidiger Jonathan Tah aktuell seinen festen Platz in der Aufstellung verloren hat, obwohl er in der Vergangenheit als gesetzt galt.

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Strategische Planungen von Max Eberl

Der Umstand ist für Jonathan Tah besonders bitter, da er zu Saisonbeginn noch als unantastbar galt. Der Sportvorstand Max Eberl, 53 Jahre alt, plante ursprünglich, den Südkoreaner zu verkaufen, um Transfererlöse zu generieren. Grund dafür war das hohe Gehalt von rund 17 Millionen Euro pro Saison, das Kim bezog. Eberl betrachtete Kim lange Zeit als heißen Verkaufskandidaten. Dennoch entschied sich Kim, dessen Vertrag bis zum Jahr 2028 läuft, für einen Verbleib in München. Er wollte um Spielzeit kämpfen und zeigte sich menschlich am Standort Säbener Straße wohl, ohne einen besseren Verein für Titelambitionen zu erkennen.

Formkurven und Verletzungsgeschichte

Die Gründe für den Tausch sind sowohl physisch als auch leistungsbezogen. Bei seinem Wechsel von Neapel zu den Bayern für rund 50 Millionen Euro war Kim von Verletzungen wie Achillessehnenproblemen und Sprunggelenksbeschwerden gebeutelt. Im vergangenen Sommer erreichte er schließlich volle Fitness und rechnete sich gute Chancen aus. Dieser Plan ging auf, da er nun in wichtigen Spielen zum Einsatz kam. Tah hingegen wirkte nach der vielen Spielzeit in der vergangenen Saison für die Bayern und die deutsche Nationalelf weniger spritzig. Zudem unterliefen ihm in den vergangenen Wochen ungewohnte Fehler, etwa vor dem ersten Gegentor beim 3:3 in Stavanger oder beim 6:1-Pokalspiel gegen Magdeburg.

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Positionen der Vereinsverantwortlichen

Aaron Danks, 43 Jahre alt, vertritt aktuell den verletzten Cheftrainer Vincent Kompany, 40 Jahre alt, der unter Hirnhautreizungen leidet. Danks kommentierte die Situation am Samstagabend nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund nüchtern. Er betonte, dass die Münchner drei Top-Spieler auf der Position besitzen. Danks lobte die Leistungen von Minjae Kim und Dayot Upamecano als fantastisch und verwies darauf, dass Jonathan Tah in der Vergangenheit ebenfalls sehr gute Spiele absolviert habe. Er sei gesegnet mit guten Spielern, die jeweils ihre Momente hätten.

Ausblick auf das nächste Top-Spiel

Die endgültige Entscheidung für das nächste wichtiges Match bleibt offen. Am Dienstag um 21 Uhr tritt der FC Bayern bei Atlético Madrid an, das Spiel wird über Amazon Prime Video übertragen. Da Minjae Kim beim 2:2-Unentschieden gegen Dortmund nicht seinen besten Tag erwischte und eine Bewertung von 4 erhielt, könnte Jonathan Tah wieder eine Chance auf die Startelf erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob der DFB-Star nach der aktuellen Abwehr-Wende im dritten Top-Spiel hintereinander auf der Bank sitzt oder doch wieder von Beginn an zum Einsatz kommt.