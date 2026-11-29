Der erste Advent ist frostig. Im Januar 1987 fiel das Thermometer bei Berlin auf minus 25,3 Grad, und in der DDR fror die Braunkohle in den Waggons fest.

Der erste Advent ist frostig. Im Januar 1987 fiel das Thermometer bei Berlin auf minus 25,3 Grad, und in der DDR fror die Braunkohle in den Waggons fest.

Schneetreiben in Prenzlauer Berg im Winter 1987: Ein NVA-Soldat ist mit seiner Freundin unterwegs. Am 14. Januar fiel das Thermometer in Schönefeld auf minus 25,3 Grad. Am 14.

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Januar 1987 waren es in Angermünde minus 27,1 Grad. In Berlin-Schönefeld zeigte das Thermometer minus 25,3 Grad, für Berlin dievon 1988. An den meisten der 28 Wetterstationen, die es aufführt, fiel der tiefste Wert des Jahres auf diesen Tag. Leipzig-Schkeuditz meldete minus 27,6 Grad, der Alexanderplatz mitten in Berlin minus 18,7 Grad.