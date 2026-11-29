Super-El-Niño und Polarwirbel: Droht Deutschland ein Eiswinter wie 1942 mit minus 30 Grad? Was Prognosen von NOAA und DWD für Winter 2026/27 zeigen.

Super-El-Niño und Polarwirbel: Droht Deutschland ein Eiswinter wie 1942 mit minus 30 Grad? Was Prognosen von NOAA und DWD für Winter 2026/27 zeigen. Kampf gegen die Schneemassen: Ein Mann befreit sein Auto.

Ob der Winter 2026/27 solche Bilder bringt, hängt vom Polarwirbel ab. Vor der Küste Perus ist der Pazifik derzeit mehr als vier Grad wärmer als normal, in der Tiefe stellenweise sogar über zehn Grad. Ein ähnlich kräftiger und langer El Niño lief schon einmal, kurz bevor Deutschland in den Wintern 1940 bis 1942 dreimal in Folge erstarrte.eine Abweichung von plus 2,5 Grad im zentralen Pazifik. Die Chance auf das stärkste Ereignis seit 1950 beziffert sie auf rund 60 Prozent.

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Den Höhepunkt erwarten die Forscher um den Jahreswechsel. Die Weltwetterorganisation WMO hatte schon im September eine Rückkehr zu normalen Bedingungen vor Februar 2027 praktisch ausgeschlossen. Wer Tage oder Wochen voraus planen muss, fährt mit den amtlichen Warnungen und Trends des DWD besser als mit jeder Saisonprognose. Die Winter 1939/40, 1940/41 und 1941/42 haben sich ins Familiengedächtnis eingebrannt.