Siemens Energy kämpft mit Kursverlusten von 40% seit April 2026. Trotz starker Geschäftszahlen und optimistischer Ausblicke bleibt die Aktie im Abwärtstrend.

Der einstige Musterschüler im DAX entwickelt sich zunehmend zum Sorgenkind. Viele Anleger scheinen den Prognosen des Managements zu misstrauen. Doch ist der Pessimismus inzwischen übertrieben?

Siemens Energy war lange einer der größten Hoffnungsträger im DAX. Als eines der wenigen deutschen Unternehmen konnte der Konzern mit seinen Gasturbinen in der Liga der ganz großen KI-Profiteure mitspielen. Umsatz und Auftragseingang sorgten immer wieder für positive Überraschungen. Auch die Aktie eilte insbesondere 2024 und 2025 von Rekord zu Rekord.

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Doch seit April 2026 hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt. Die Aktie hat seit ihrem Allzeithoch rund 40 Prozent verloren . Ist die Story nun vorbei oder könnte sich eine attraktive Kaufgelegenheit bieten?