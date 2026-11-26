Zum Ende der Woche bleibt es in Baden-Württemberg kalt bis eisig. Wann Autofahrer wegen glatter Straßen besonders aufpassen müssen.

Zum Ende der Woche bleibt es in Baden-Württemberg kalt bis eisig. Wann Autofahrer wegen glatter Straßen besonders aufpassen müssen. Stuttgart - Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich bis zum Ende der Woche auf niedrige Temperaturen und zum Teil Glättegefahr einstellen.

Bei maximal minus drei bis plus zwei Grad bleibt es am Donnerstag voraussichtlich bewölkt und kalt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Oberschwaben und im Allgäu ist örtlich demnach auch mit ein paar Schneeflocken zu rechnen.

Advertisement

Advertisement

Außerdem bleibt es windig. In der Nacht zu Freitag müssen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten dann auf Schnee oder Schneegriesel sowie glatte Straßen einstellen. Örtlich könne es auch zu Nebel kommen, hieß es. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf voraussichtlich minus eins bis minus sechs Grad.