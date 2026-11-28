Wer am ersten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss sich dick einpacken. Denn in Sachsen-Anhalt herrscht gebietsweise Dauerfrost. Dazu scheint aber die Sonne.

Wer am ersten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss sich dick einpacken. Denn in Sachsen-Anhalt herrscht gebietsweise Dauerfrost. Dazu scheint aber die Sonne. Magdeburg - Dauerfrost und Sonnenschein bestimmen das Wetter am ersten Adventswochenende in Sachsen-Anhalt.

Bis zum Vormittag herrscht am Samstag streckenweise Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen sich die Wolken zurück und die Sonne scheint. Gebietsweise herrscht Dauerfrost im Land: Die Höchstwerte liegen bei eisigen minus zwei bis plus ein Grad, im Harz um minus drei Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her immer mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken.

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Die Temperaturen sinken noch weiter auf minus drei bis minus sechs Grad. Vereinzelt wird es in der Nacht glatt und auf dem Brocken wehen stürmische Böen. Der erste Advent am Sonntag wird bewölkter, die meisten Aufheiterungen gibt es von Anhalt bis ins Burgenland. Die Höchstwerte liegen zwischen null und plus drei Grad.