Baby Amari kam per Kaiserschnitt zur Welt – und dazu erreichten Julian und Palina Claßen viele Nachrichten. Jetzt erklären sie, warum sie sich dafür entschieden haben.

Ihr kleiner Sohn Amari ist endlich da! Doch rund um seine Geburt erreichten die frischgebackenen Eltern offenbar auch zahlreiche Nachrichten. Jetzt verraten die beiden, warum Amari per Kaiserschnitt zur Welt kam – und Julian hat dazu eine klare Botschaft.

Mit ihrem kleinen Amari im Arm melden sich Palina undjetzt gemeinsam bei ihren Instagram-Followern. Und dabei sprechen die frischgebackenen Eltern über ein Thema, das offenbar viele Menschen beschäftigt hat: die Geburt ihres Sohnes.

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„Wie es schon viele vermutet haben, habe ich unseren kleinen süßen Sohn Amari per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht“ , erzählt Palina im Video. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig gefallen.