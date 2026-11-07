Miranda Kerr lehnt Victoria's Secret Comeback nach 20 Jahren ab

Miranda Kerr verzichtet 2024 auf das Victoria's Secret Comeback. Die 43-Jährige begründet ihre Absage mit familiären Prioritäten und körperlichem Unbehagen vor der Show.

Miranda Kerr hat die lange erwartete Einladung des Lingerie-Labels Victoria's Secret für das Jahr 2024 offiziell abgelehnt. Die 43-jährige australische Supermodel, die zwischen 2006 und 2012 insgesamt sechs Mal auf dem Laufsteg der Modenschau posierte, entschied sich gegen ein Comeback bei der diesjährigen Veranstaltung in Los Angeles. Dies geschieht zwei Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt für den bekannten Markenverband.

Entscheidung gegen das Engel-Comeback

Kerr gab in einem Gespräch im Podcast Not Skinny But Not Fat, moderiert von Amanda Hirsch, detaillierte Einblicke in ihre komplexe Entscheidungsfindung. Ursprünglich zeigte sie sich von der Anfrage begeistert und dachte an die spielerischen und schönen Erinnerungen an ihre Zeit als Model. Der Gedanke, wieder auf dem Laufsteg zu stehen und der Menge zuzuwinken, weckte zunächst positive Gefühle in ihr.

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Im weiteren Prozess der Selbstreflexion stellte sich Kerr jedoch vor, wie sie sich tatsächlich in der Situation fühlen würde. Der entscheidende Faktor war der Gedanke, dass sie sich in Unterwäsche auf der Bühne befinden würde, während sie 43 Jahre alt ist und Mutter von vier Söhnen ist. Diese Realität löste bei ihr einen physischen Widerstand aus, den sie als Knoten im Magen beschrieb.

Trotz Meditation und Versuchen, dieses Unbehagen zu lösen, bestand dieser Knoten weiter. Kerr erklärte, dass sie erst eine tiefe Erleichtung verspürte, als sie sich für ein Nein entschied. Dieses körperliche Signal bestätigte ihr, dass dies die richtige Entscheidung war, um ihr inneres Gleichgewicht zu wahren und nicht gegen ihre aktuellen Lebensumstände zu handeln.

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Familienprioritäten und privates Leben

Die Begründung von Miranda Kerr steht in engem Zusammenhang mit ihrer aktuellen Rolle als Mutter. Sie ist die Mutter von vier Jungen, die aus zwei verschiedenen Beziehungen stammen. Flynn (15) ist das Kind aus ihrer früheren Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom, mit dem sie von 2010 bis 2013 verheiratet war.

Ihre drei gemeinsamen Söhne mit dem jetzigen Ehemann stammen aus der 2017 geschlossenen Ehe mit dem Milliardär Evan Spiegel. Zu diesen Kindern gehören Hart (8), Myles (7) und Pierre (2). Die Präsenz dieser jungen Familienmitglieder und die daraus resultierenden Verantwortungen spielen eine zentrale Rolle in ihrem gegenwärtigen Lebensstil und ihren beruflichen Grenzen.

Die Dynamik der modernen Mutterschaft hat sich für Kerr zu einem prioritären Element entwickelt, das Konflikte mit dem traditionellen Glamour der Modewelt vermeidet. Sie betont immer wieder die Wichtigkeit, ihre Energie auf ihre Familie zu konzentrieren, anstatt sich den hohen physischen und psychischen Anforderungen der Catwalk-Mode zu stellen.

Emotionale Absage und soziale Medien

Neben der mündlichen Erklärung im Podcast verbreitete Kerr ihre Absage auf Instagram emotional und mit großer Dankbarkeit. Sie blickte auf die Freundschaften, magischen Erinnerungen und die Menschen zurück, die dieses Kapitel ihres Lebens zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Die erneute Einladung bedeutete ihr sehr viel, doch das Herz sagte ihr, dass sie dieses Kapitel so bewahren sollte, wie es war.

Durch ihre Veröffentlichungen in sozialen Medien sorgte sie für eine transparente Kommunikation mit ihren Fans und der Öffentlichkeit. Sie vermied es, die Vergangenheit negativ darzustellen, und fokussierte sich stattdessen auf die Wertschätzung der vergangenen Jahre. Dies unterstreicht ihre reife Einstellung zur eigenen Karriere und ihren öffentlichen Auftritt.

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Kein endgültiger Rückzug von der Laufstegkarriere

Trotz der Absage bei Victoria's Secret ist Miranda Kerr nicht vom professionellen Model-Sein zurückgetreten. Im Gegenteil: Sie bleibt in der Branche aktiv, wählt jedoch bewusst andere Projekte und Kontexte aus. Dies zeigt, dass sie ihre Karriere nicht beendet, sondern neu definiert und an ihre aktuellen Werte anpasst.

Ende September 2026 lief Miranda Kerr während der Modewoche in Paris für das Label Stella McCartney. Diese Veranstaltung diente als Beweismittel dafür, dass sie weiterhin auf internationalen Laufstegen präsent ist. Die Entscheidung gegen die Show in Los Angeles ist somit spezifisch für dieses Event und nicht allgemein für die Modeindustrie.

Die Kontraste zwischen den verschiedenen Marken und Events werden deutlich, wenn man Kerrs aktuellen Weg betrachtet. Während Victoria's Secret für ihre traditionelle, oft als jugendlich oder sehr spezifisch inszenierte Ästhetik bekannt ist, wählt Kerr aktuell Zusammenarbeit mit anderen Designern. Diese strategische Verschiebung spiegelt ihre persönliche Reife wider und ihre Vorliebe für andere künstlerische Richtungen.

Kerrs Geschichte als Modell hat sie von der ersten Einladung im Jahr 2004 bis heute begleitet. Ihre öffentliche Haltung hat sich von der Euphorie der frühen Jahre zu einer klaren, familienzentrierten Prioritätensetzung entwickelt. Dies dient vielen_followers als Beispiel für die Balance zwischen Beruf und Privatleben im digitalen Zeitalter.

Die Ablehnung durch Kerr ist ein Zeichen für den Wandel in der Modebranche, wo mehr Wert auf Authentizität und persönliche Grenzen gelegt wird. Ihre Offenheit über das Unbehagen beim Gedanken an den Catwalk zeigt, dass auch erfolgreiche Models persönliche Limits akzeptieren müssen. Ihr nächster großer Auftritt wird erwartet, doch dieser folgt ihren eigenen Regeln und nicht denen einer großen Marke.