Brendan wurde 2024 mit anderen Frauen gefilmt. Doch Miranda Lambert hielt zu ihm. Nun verrät sie ihr besonderes Versprechen für die Ehe.

kursierten nach einem viel diskutierten Abend in Nashville im Jahr 2024 hartnäckige Scheidungsgerüchte. Die Countrysängerin ließ sich von den Spekulationen um ihre Ehe jedoch nicht beirren.

Im Podcast "" stellte sie klar, dass sie stets an ihrer Ehe festhalten und gemeinsam mit ihrem Mann auch schwierige Zeiten überstehen wolle. Ihr ganz persönliches Versprechen an"Ich habe ihm gesagt: 'Ich bin dein Ninja und werde mich mit dir durch alles durchkämpfen.

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'"Bar Casa Rosa für Gesprächsstoff. Von einem Ende ihrer Ehe wollte die Musikerin im Podcast aber nichts wissen. Stattdessen betonte sie, wie wichtig es ihr sei,Das Fundament einer funktionierenden Beziehung ist fürvor allem offene Kommunikation. Aus ihren früheren Beziehungen habe sie gelernt, Probleme direkt anzusprechen und sowohl das eigene richtige als auch das falsche Verhalten ehrlich zu betrachten.