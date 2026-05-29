Miravalles Gold Corp. gibt Update zu Fairfield Gold Projekt und Explorationstätigkeiten

Miravalles Gold Corp. gibt bekannt, dass es den Namen in Miravalles Gold Corp. geändert hat und Updates zu den Aktivitäten rund um den Kauf des Fairfield Gold Projekts und die jüngsten Explorationstätigkeiten bereitstellt. Die Aktien der Gesellschaft werden unter dem neuen Namen und dem Tickersymbol "MIRA" am 2. Juni 2026 auf der Canadian Securities Exchange gehandelt werden.

Miravalles Gold Corp. gibt bekannt, dass es den Namen in Miravalles Gold Corp. geändert hat und Updates zu den Aktivitäten rund um den Kauf des Fairfield Gold Projekt s und die jüngsten Explorationstätigkeiten bereitstellt.

Die Aktien der Gesellschaft werden unter dem neuen Namen und dem Tickersymbol "MIRA" am 2. Juni 2026 auf der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Der neue CUSIP für die Aktien der Gesellschaft ist 60469J106 und die neue ISIN-Nummer ist CA60469J1066. Die Umbenennung spiegelt die strategische Ausrichtung der Gesellschaft auf den Kauf und die Förderung des Fairfield Gold Projekts in Nayarit, Mexiko, wider.

"Wir glauben, dass das Fairfield Gold Projekt gut mit der strategischen Richtung von Miravalles Gold Corp. übereinstimmt," sagte Keith Anderson, Chief Executive Officer von Miravalles Gold Corp. "Fairfield bringt eine Kombination aus historischen Gold- und Silberergebnissen, bestehenden unterirdischen Anlagen und bestehender Infrastruktur in einem Bezirk mit einer starken Bergbaugeschichte zusammen, was es zu einem bedeutenden Beitrag zu unserem Explorationspotenzial macht. Die jüngsten Bestätigungsmessungen waren konsistent mit historischen Daten und haben zusätzliche Sicherheit in unserer Verständnis des mineralisierten Systems gegeben.

Das Projekt fügt eine neue Schwerpunktbereich für die Gesellschaft in Mexiko hinzu und wir gehen mit geplanten technischen Arbeiten vor, um das Projekt weiter zu bewerten und zu priorisieren.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miravalles Gold Corp. Fairfield Gold Projekt Explorationstätigkeiten Nameänderung Aktienhandel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NU E Power Corp.: NU E Power Corp. Signs Letter of Intent for Power Purchase Agreement of up to 17 MW at Lethbridge 2 with Digital Asset SolutionsCalgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 27, 2026) - NU E Power Corp. (CSE: NUE) (OTC Pink: NUEPF) ('NUE' or the 'Company') today announced that it has entered into a non-binding Letter of Intent (the

Read more »

Eastport Critical Metals Corp. veröffentlicht erste Assay-Ergebnisse für das Foley-Uran-Projekt in BotswanaDie ersten Laborassay-Ergebnisse für das Phase-1-Umkehrbohr-Programm (RC) auf dem Foley-Uran-Projekt in Botswana zeigen ein Potenzial für großflächige Uranmineralisierung (200 ppm U3O8) und bestätigen die Existenz von Uran in 6 Bohrungen über eine Streifenlänge von 1,4 km. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Foley-Projekt Teil des gleichen hochprospektiven Paläokanalsystems sein könnte, das die Letlhakane-Lagerstätte enthält.

Read more »

RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf 'Outperform' mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria sieht die

Read more »

Altura Energy Corp.: Altura Energy Provides Notice of Warrant AccelerationVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 28, 2026) - Altura Energy Corp. (TSXV: ALTU) (OTCQB: ALTUF) (FSE: Y020) ('Altura' or the 'Company') is pleased to announce the accelerated expiry

Read more »