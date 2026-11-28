Vier Kinder und selten Ruhe: Miriam Neureuther gibt Einblicke in den wilden Adventsalltag mit Ehemann Felix und dem Nachwuchs.

ist im Familienalltag immer etwas los. Gemeinsam mit ihren Töchtern Matilda und Lotta sowie den Söhnen Leo und Mats lebt das Paar in Garmisch-Partenkirchen.

Gerade in der Adventszeit wird es im Zuhause der sechsköpfigen Familie offenbar besonders lebhaft. Im Interview mitBesinnliche Ruhe herrsche zwischen Kindern, Terminen und Weihnachtsvorbereitungen also eher selten. Für die frühere Biathletin ist das allerdings keine Überraschung. Sie sieht das ganz entspannt: "Wenn man vier Kinder hat, dann wäre, glaube ich, alles andere gelogen", erklärtgegenüber dem Portal.

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Neben dem Trubel gehören für sie auch typische Aromen zur Weihnachtszeit: Gewürze, Zimt und Vanille sowie der Geruch von Tannenzweigen und Kerzen.einander als Liebespaar nicht aus den Augen verlieren. Eine feste Auszeit haben die beiden früheren Profisportler im Winter gefunden, und die verbringen sie draußen in der Natur. Am liebsten schnallen sie sich schon früh am Morgen die Langlaufski an und ziehen gemeinsam ihre Runden. Diese Zeit nutzt das Ehepaar vor allem für ungestörte Gespräche.