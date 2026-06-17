Miro Muheim: Vom kritischen Kopfball-Fehlstoß zur Muskelverletzung - die doppelten Rückschläge des HSV-Star bei der WM

Miro Muheim, der Schweizer Linksverteidiger des HSV, geriet bereits im ersten WM‑Spiel gegen Katar durch einen unglücklichen Kopfeinsatz in die Kritik. Kurz darauf erlitt er im Training eine Muskelzerrung an der Wade, wodurch seine Einsatzfähigkeit im nächsten Gruppenspiel fraglich ist. Der doppelte Rückschlag wirft nicht nur Fragen nach seiner körperlichen Verfassung, sondern auch nach möglichen Transferfolgen auf.

Die FIFA- Weltmeisterschaft ist noch keine Woche alt, doch für den HSV-Internationale Miro Muheim , 28 Jahre alt und Ursprung aus der Schweiz, hat das Turnier bereits mit zwei schweren Rückschlägen begonnen.

Beim Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Katar im US‑Kalifornien wurde Muheim erst in der 89. Minute eingewechselt, um den erfahrenen Verteidiger Ricardo Rodríguez zu ersetzen. In der Nachspielzeit geriet er in ein Kopfballduell mit dem katarischen Stürmer Boualem Khoukhi. Statt den Ball sauber zu klären, lenkte Muheim ihn mit dem Hinterkopf ins eigene Netz - ein Kopfball‑ Fehlstoß, der den 1‑1‑Ausgleich für Katar besiegelte und ihm unverhältnismäßig viel Kritik einbrachte.

Das Spiel endete mit einem Unentschieden, doch die eigentliche Folge für Muheim kam erst danach: Auf seinem Instagram‑Account explodierten zahlreiche Hassnachrichten, sodass er die Kommentarfunktion temporär einschränken musste. Die brennende Debatte um seine Leistung überschattete das eigentliche sportliche Ergebnis. Doch das eigentliche Drama begann erst mit einer physischen Verletzung. Laut der Schweizer Tageszeitung Blick zog Muheim am Sonntag beim Training mit den Reservespielern eine Muskelverletzung an der Wade davon.

Durch diese Zerrung konnte er das reguläre Training am Dienstag nicht absolvieren und stand damit unter Zweifel, ob er am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien‑Herzegowina in Los Angeles um 21 Uhr (MagentaTV) überhaupt einsatzfähig sein wird. Die Situation ist ohne Zweifel besorgniserregend, weil Muheim bereits im Vorfeld der WM mit einer Syndesmose‑Verletzung am Sprunggelenk zu kämpfen hatte, die er im März beim Bundesligaderby gegen Werder Bremen erlitten hatte.

Dort war er nach einer kurzen Erholungsphase dramatisch zurückgekehrt, um im Finale einen wichtigen Beitrag zu leisten. Das aktuelle Muskelproblem könnte jedoch den ersehnten "Blitz‑Come‑Back" endgültig gefährden und das Vertrauen des Trainerstabs sowie der Fans weiter erschüttern. Die Konsequenzen gehen über das Spielfeld hinaus. Muheim gilt als eines der vielversprechendsten Talente des HSV und befindet sich im letzten Jahr seines Vertrags bei Hamburg.

Bei guten Leistungen auf der Weltbühne hätte er die Möglichkeit, im Sommer zu einem europäischen Top‑Club zu wechseln - ein Wechsel könnte eine Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro auslösen. Der momentane Ausfall könnte das Interesse potentieller Käufer dämpfen und somit den Transfer markt für den Linksverteidiger kühlen.

Darüber hinaus stellt die Verletzung die Frage nach seiner langfristigen Belastbarkeit und seiner Rolle im Kader der Schweiz bei künftigen Turnieren. Das medizinische Team arbeitet mit Höchstdruck daran, den Schaden zu minimieren und Muheim so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob er im laufenden WM‑Kampf überhaupt wieder auf das Feld zurückkehren kann, oder ob er die restliche Turnierphase aussetzen muss.

Die Kombination aus sportlichem Fehltritt, Online‑Hass und nun einer Muskelverletzung zeichnet einen frühen Tiefpunkt in Muheims WM‑Erlebnis. Beobachter und Experten deuten dies als Warnsignal dafür, wie schnell ein aufstrebender Spieler aus dem Rampenlicht verdrängt werden kann, wenn sowohl Leistung als auch physische Gesundheit nicht im Einklang stehen. Für die Schweizer Nationalmannschaft bedeutet der mögliche Ausfall von Muheim in der entscheidenden Phase der Gruppenphase weniger defensive Optionen und vielleicht die Notwendigkeit, taktische Anpassungen vorzunehmen.

Für den HSV könnte das ebenfalls bedeuten, dass ein Schlüsselspieler fehlend bleibt, während die Saison in der heimischen Liga weitergeht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Muheim die Widrigkeiten überwinden kann und ob er wieder zu deinem ursprünglichen Niveau zurückfindet. Es bleibt zu hoffen, dass die Rehabilitation erfolgreich verläuft und der Spieler sowohl mental als auch körperlich gestärkt aus dieser schwierigen Phase emergiert.

Die nächsten Wochen werden entscheidend dafür sein, ob Muheim noch eine Rolle im WM‑Verlauf spielen kann oder ob die Verletzung sein internationales Abenteuer vorzeitig beendet





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