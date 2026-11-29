Nach dem Debakel in Paderborn übernimmt Miron Muslic scheinbar Verantwortung, gibt seinen Spielern dann jedoch die Schuld. Nur Torwart Loris Karius wird gelobt. Ein analysierehrlicher Rückblick.

Nach der hochveröffentlichten 1:8-Niederlage von FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 hat Trainer Miron Muslic in der anschließenden Pressekonferenz eine scharfe Attacke gegen seine eigene Mannschaft gestartet. Obwohl der 44-jährige Österreicher zunächst formell die volle Verantwortung für die Startelf und den Matchplan übernahm, richtete er seinen Zorn anschließend nahezu ausschließlich auf die Spieler. Diese wurden beschuldigt, die in anderthalb Jahren aufgebaute Struktur im Eiltempo zu zerstören und nicht an ihr Leistungslimit zu kommen.

Muslic lobt nur Karius und klagt Team-Charakterlosigkeit

Die massive Kritik des Trainers zielte darauf ab, dass die Mannschaft bis auf den Torwart Loris Karius keine Anzeichen von Widerstand gegen Paderborn zeigte. Muslic erklärte, dass er sich schäme und bis auf Karius keinen Spieler sah, der versucht hätte, einen Paderborner Spieler aus dem Stadion zu grätschen. Er betonte, dass es Zeit sei, dass die Spieler die Verantwortung übernehmen, da die Führungsspieler und die Achse der Mannschaft die Mannschaft nicht mehr antreiben und zusammenhalten.

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Der Trainer führte aus, dass das Muster der mentalen Schwäche bereits seit Wochen bestehe. Er verwies darauf, dass er als Schalke-Trainer mit 17 Monaten Amtszeit das Recht habe, solche harten Worte zu sprechen und seine Frust offen zu äußern. Diese Aussage markiert einen dramatischen Wandel in der Kommunikation des Trainers, der zuvor stets auf Teamgeist setzte, aber nun offen die individuelle Versagen der Akteure anprangerte.

Muslic kapituliert bereits in der Halbzeit bei 0:3

Einer der schwerwiegendsten Vorwürfe richtete sich gegen die mentale Haltung der Spieler und die taktische Führung des Trainers selbst. Muslic räumte ein, dass er den Spielern bereits in der Halbzeitpause, bei einem Rückstand von 0:3, die Hoffnung genommen habe. Er zitierte sich selbst als jemanden, der den Spielern sagte, es bedürfe viel Mut, noch einmal rauszukommen, ohne jedoch die typischen motivierenden Reden wie beim letzten Sieg in Paderborn zu halten.

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Der Trainer gestand ein, dass er im Team kommuniziert habe, diesen Sieg dieses Mal nicht mehr erreichen zu können. Diese admission der Kapitulation steht im krassen Gegensatz zu seiner sonstigen Rhetorik, die stets auf Leidenschaft und den Verzicht auf Aufgeben setzte. Kommentatoren wiesen darauf hin, dass Schalke ohne diese mentale Stärke nie das legendäre 4:4 im Derby 2017 hätte holen können, wo man von 0:4 auf 4:4 kam.

Sportboss Frank Baumann erhält Einkaufsbefehl für den Winter

Die katastrophale Leistung führte dazu, dass Miron Muslic vor Sportboss Frank Baumann die Qualität der aktuellen Spielerkonstellation infrage stellte. Nur sieben Tage nach der Aussage, der Offensive fehle die Qualität nicht und der Knoten würde bald platzen, änderte der Trainer seine Meinung radikal. Er befahl ausdrücklich, dass man über die Qualitätsfrage der Spieler sprechen dürfe und müsse.

Muslic erklärte, dass die aktuelle Aufstellung weder technisch noch taktisch bundesligatauglich sei. Er betonte, dass die Spieler jede Woche über ihre Grenzen gehen müssten, um die nötige Widerstandsfähigkeit zu zeigen, was aber bisher fehlschlage. Für die Transferperiode im Winter forderte er daher eine kritische Überprüfung der Personalstruktur, da keine der bisherigen Ideen des Staffs fruchtete und die Spieler oft nach Ausreden suchten.

Edin Dzeko steht erneut im Mittelpunkt der Kritik

Ein spezifischer Fokus der Kritik lag auf der Rolle des 40-jährigen Angreifers Edin Dzeko, der erneut von Beginn an auflief. Der bosnische Nationalspieler erwies sich erneut als Fremdkörper, da er das pressing des Teams durch seine langsamere Laufgeschwindigkeit behinderte. Insbesondere bei der Vorbereitung auf das dritte Gegentor wird ihm ein harmloses Schuss aufs Tor vorgeworfen, was den weiteren Verlauf des Spiels einleitete.

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Die Entscheidung, Dzeko trotz der enttäuschenden Leistungen in den Spielen gegen Elversberg und Mainz weiterhin zu starten, wirft Fragen nach der Strategie des Trainers auf. Dzeko hatte nach dem Spiel gegen Stuttgart nur vier Minuten Einsatzzeit erhalten und sich anschließend wortlos in die Kabine zurückgezogen. Die Kritik an seiner Tauglichkeit für das moderne Pressing unterstreicht die bestehenden Probleme in der personellen Besetzung von FC Schalke 04.