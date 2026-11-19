Schalke-Trainer Miron Muslic bleibt trotz sieben Niederlagen in Folge im Amt. Der Coach setzt auf Konstanz, volle Gesundheit der Mannschaft und strukturiertes Spiel gegen Stuttgart.

Miron Muslic steht als Cheftrainer von Schalke 04 weiterhin im Mittelpunkt, obwohl die Mannschaft aktuell eine schwere Phase durchläuft. Nach sieben Spielen ohne Sieg und dem vorletzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga ist der Druck auf das Trainergespann spürbar, doch die Führung des Vereins hält weiterhin an der Strategie fest. Die kommende Aufgabe gegen VfB Stuttgart am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky wird als entscheidender Wendepunkt wahrgenommen, um die aktuelle Krise zu stoppen.

Kapitän und Trainer im Fokus der Öffentlichkeit

Kenan Karaman, der Kapitän von Schalke 04, befindet sich ebenfalls nicht in seiner besten Form. Während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart wollte der 32-Jährige die Veranstaltung so schnell wie möglich beenden, da er noch einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung wahrnehmen musste. Auch Miron Muslic, der 44-jährige Trainer, muss aktuell Wohnraum suchen, obwohl er vorerst in Düsseldorf bleibt. Ein BILD-Anfrage nach Kauf oder Miete wurde von Muslic mit einem Lächeln beantwortet und dem Hinweis auf seinen langfristigen Vertrag bei Schalke, der ihm den Kauf einer Immobilie vor Ort ermöglicht. Diese privaten Aspekte rücken jedoch in den Hintergrund, solange der sportliche Erfolg ausbleibt.

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Vertrauen trotz sieben Spiele ohne Sieg

Trotz der angespannten sportlichen Situation besteht innerhalb des Vereins großartiges Vertrauen in den österreichischen Coach. Miron Muslic betont, dass es nicht darum geht, etablierte Rituale oder Abläufe radikal zu ändern, um die Talfahrt zu stoppen. Er sieht die aktuelle Phase vielmehr als Chance für das Wachstum und die Entwicklung der Mannschaft. Der Trainer verweist darauf, dass die Spieler in der Lage sind, aus der Situation zu lernen, und dass kein Grund besteht, die bestehende Struktur über den Haufen zu werfen. Die Basis des Vertrauens liegt in der Überzeugung, dass die Mannschaft die erforderliche Resilienz besitzt.

Personalsituation entspannt sich durch Rückkehr der Spieler

Einer der wichtigsten Faktoren für die kommende Partie gegen Stuttgart ist die gestiegene Verfügbarkeit der Spieler. Nach den Blessuren während der Länderspielpause können Sylla, Gantenbein und Bachmann wieder uneingeschränkt am Training teilnehmen. Diese Entwicklung entspannt die Personalsituation erheblich, da alle drei Spieler nun als direkte Optionen für die Startaufstellung in Frage kommen. Zudem sind die Nationalspieler gesund und fit zurückgekehrt, was Miron Muslic die Möglichkeit gibt, aus einem vollständigeren Kader zu schöpfen. Diese positive Nachricht ist ein wesentlicher Baustein, um die Defizite der letzten Wochen auszugleichen.

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Strategische Ausrichtung und Fokus auf Struktur

Der Plan von Miron Muslic für das Spiel gegen Stuttgart ist klar umrissen: Ein frühzeitiges Führungstor würde der Mannschaft erheblich Erleichterung verschaffen und das psychologische Gewicht des Spiels mindern. Der Auftritt im vorherigen Spiel gegen Hoffenheim wurde vom Trainer als kleiner Schritt nach vorne bewertet, da dort mit viel Energie und Geschlossenheit agiert wurde. Muslic betont, dass die Mannschaft diesen Mut aufbringen muss, sich jedoch nicht kopflos verhalten darf. Stattdessen ist eine strukturierte und geschlossene Defensive sowie Organisierung gefragt, um die geleistete Arbeit im Spiel zu belohnen.

Muslic bleibt sich selbst treu und lehnt Fassade ab

Miron Muslic betont erneut seine Authentizität und seine Vorbildfunktion als Cheftrainer. Er erklärt, dass er sich nicht in ein Schneckenhaus zurückziehen kann und muss die Widrigkeiten mit voller Energie und Überzeugung bekämpfen. Der Trainer lehnt es strikt ab, Fake News oder simulierten Einsatz zu zeigen, da dies nicht zu seinem Charakter passt und das Team sofort erkennen würde, wenn er sich ändern würde. Er bleibt derselbe Trainer, der die Mannschaft in der Vorsaison zum Aufstieg geführt hat. Diese Geradlinigkeit und der Verzicht auf inszenierte Emotionen sind laut Muslic genau das, was die Spieler in dieser kritischen Phase benötigen, um wieder zusammenzurücken und Erfolgserlebnisse zu generieren.