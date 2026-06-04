Miroslav Klose will Mohamed Ali Zoma nicht lassen

Trainer Miroslav Klose betont, dass er Top-Angreifer Mohamed Ali Zoma unbedingt beimhalten möchte. Der Marktwert des Offensiv-Flitzers verdoppelte sich auf acht Millionen Euro. Der FCN scannt den Markt nach möglichen Nachfolgern.

Der Ex-Weltklasse-Stürmer und sein Musterschüler - wie lange bleiben sie noch zusammen? Trainer Miroslav Klose (47) betont immer wieder, dass er Top-Angreifer Mohamed Ali Zoma (22) unbedingt beimhalten möchte.

Zuletzt sagte der Weltmeister rund um Zomas Zwei-Tore-Gala am letzten Spieltag bei Hannover 96 (3:3): Ich habe vorm Spiel dreimal mit ihm gesprochen. Wenn's hilft, werde ich drei weitere Male mit ihm sprechen. Klar ist: Das Interesse an Zweitliga-Durchstarter (14 Treffer, 5 Vorlagen) ist in ganz Europa groß. Das französische Sport-Portal Jeunes Footeux bringt Zoma jetzt mit Paris FC und RC Lens in Verbindung.

Nach BILD-Infos beobachten auch viele Klubs aus Zomas Heimat Italien die Situation um den Stürmer. Der Marktwert des Offensiv-Flitzers verdoppelte sich zuletzt bei transfermarkt.de auf acht Millionen Euro. Eine Summe, bei der die Franken aber noch nicht schwach würden. Trotzdem weiß auch Klose, dass ein Zoma-Abgang möglich ist.

Auch, weil der Nürnberg-Star selbst nach BILD-Infos dafür offen sein soll. Klose: Es gibt unterschiedliche Spieler, Berater und Herangehensweisen. Es geht in dem Geschäft immer um Geld, aber mir geht's darum, Spieler zu entwickeln, damit sie den nächsten Schritt machen. Aber es ist völlig normal, dass manche den Schritt auch schneller gehen, als wir uns das wünschen.

Um auf einen Zoma-Transfer vorbereitet zu sein, scannt der FCN auch bereits den Markt nach möglichen Nachfolgern. Ausländische Medien brachten dabei zuletzt Eli Adams (22) von Australien-Klub Newcastle United Jets und Adama Coulibaly (20) von Al-Hilal Club (Sudan) ins Spiel. Nach BILD-Infos ist aber an beiden Gerüchten nichts dran





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