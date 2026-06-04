Miroslav Koubek setzt auf Hlozek trotz geringer Einsatzzeit

Nationaltrainer Miroslav Koubek setzt auf den Angreifer Hlozek trotz geringer Einsatzzeit. Der 74-Jährige vertraut den Fähigkeiten des Spielers und sieht kein Risiko in der Berufung des Stürmers angesichts seiner Verletzungshistorie.

Der Nationaltrainer Miroslav Koubek setzt auf den Angreifer Hlozek trotz geringer Einsatzzeit . Koubek vertraut den Fähigkeiten des Spielers, die Hlozek in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt hat.

Der 74-Jährige hat sich die sechs Minuten des Spielers aus dem 1:0 im Mai gegen Bremen angesehen und war von seiner Leistung überrascht. Koubek sieht kein Risiko in der Berufung des Stürmers angesichts seiner Verletzungshistorie, da er den Spieler kennt und weiß, was für ein Spieler er ist.

Zudem verwies Koubek auf die hohen Anforderungen im deutschen Profifußball, wonach ein deutscher Verein keinen Spieler ins Spiel lässt, der konditionell nicht ganz fit ist. Hlozek zahlte das Vertrauen seines Trainers direkt zurück, indem er beim 2:1-Testspielsieg gegen Kosovo an beiden Treffern beteiligt war. Koubek lobte seinen Angreifer erneut und sagte, dass er genau der Spielertyp ist, den sie brauchen.

Allerdings weiß er auch, dass Hlozek noch nicht bereit für die volle Spielzeit ist und dass es noch eine Weile dauern wird, bis er hundertprozentig fit ist. Weitere Einsatzminuten im letzten WM-Test gegen Guatemala sowie zusätzliche Trainingseinheiten sollen ihm dabei helfen, den letzten Schritt zu machen





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