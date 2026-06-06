Mirra Andreeva triumphiert bei French Open - Maja Chwalinska als gefeierte Verliererin

Mirra Andreeva gewinnt das French-Open-Finale gegen die polnische Außenseiterin Maja Chwalinska. Während Andreeva ihren ersten Major-Titel feiert, schreibt Chwalinska mit ihrer sensationellen Turnierleistung Tennisgeschichte.

Mirra Andreeva hat am Samstag das Finale der French Open gegen die Außenseiterin Maja Chwalinska mit 6:3 und 6:2 gewonnen. Die 19-jährige Russin, die als Nummer 6 der Welt in das Turnier gestartet war, feierte damit ihren ersten Grand-Slam-Titel und unterstrich ihr enormes Potenzial.

Andreeva, die seit ihrer Kindheit in Cannes lebt und trainiert, dominierte die Partie auf dem Court Philippe Chatrier von Beginn an. Trotz eines frühen Break-Rückstands behielt sie die Nerven und stellte sich nach dem ersten Satz optimal auf das unorthodoxe Spiel ihrer Kontrahentin ein. Mit kraftvollen Grundschlägen und einer soliden Aufschlagleistung ließ sie Chwalinska im zweiten Durchgang keine Chance mehr. Nach nur 82 Minuten verwandelte Andreeva ihren ersten Matchball und sank jubelnd auf die rote Asche.

Es war ein Triumph, der sich bereits in den vergangenen Jahren angedeutet hatte: Bereits 2023 stand sie im Halbfinale von Paris, nun krönte sie sich zur jüngsten Französisch-Open-Siegerin seit Monica Seles. Doch während Andreeva ihren wohlverdienten Erfolg feierte, richteten sich die Blicke der Zuschauer, darunter Schauspieler Brad Pitt und Tennislegende Boris Becker, vor allem auf die Verliererin. Maja Chwalinska, die Nummer 114 der Weltrangliste, schrieb allein durch ihre Finalteilnahme Tennisgeschichte.

Sie ist die am schlechtesten platzierte Spielerin in einem French-Open-Finale seit Einführung der Weltrangliste 1975. Vor dem Turnier hatte sie noch nie gegen eine Top-50-Spielerin gewonnen, in Paris besiegte sie gleich vier davon. Ihr kometenhafter Aufstieg spiegelt sich auch in der Rangliste wider: Nach dem Turnier wird sie von Platz 114 auf 21 springen und in Wimbledon zu den gesetzten Spielerinnen gehören. Dabei war ihr Weg von Entbehrungen geprägt.

Chwalinska, die in Polen als großes Talent galt, litt 2021 unter Depressionen und machte eine 18-monatige Tennispause. Ohne Sponsoren und mit nur zwei Wochen Hotelbuchung war sie nach Paris gereist. Als sie ins Halbfinale einzog, reichte das Geld nicht für eine Verlängerung. Ein Sponsor ihrer Landsfrau Iga Swiatek sprang ein und übernahm die Kosten.

Chwalinska betrat den Court mit einem Lacoste-Oberteil, obwohl sie keinen Vertrag mit der Marke hat. Ich ziehe mir an, was mir gefällt, sagte sie nach dem Turnier, und dieser Satz wurde zum Symbol für ihre unbekümmerte Art. Die Zukunft verspricht für beide Spielerinnen viel. Andreeva, die unter der Anleitung von Conchita Martinez, der Wimbledon-Siegerin von 1994, trainiert, hat noch großes Entwicklungspotenzial.

Die Zusammenarbeit mit Martinez harmoniert seit Jahren perfekt, und Experten erwarten, dass von diesem Duo noch viel zu hören sein wird. Andreeva, deren Schwester Erika ebenfalls Profi ist, wird sich nun auf die Rasensaison konzentrieren, wo sie in Wimbledon erneut zu den Favoritinnen zählt. Für Chwalinska beginnt ein neuer Abschnitt: Nach ihrem sensationellen Lauf in Paris werden die Sponsoren Schlange stehen.

Sie hat bewiesen, dass sie mit den Besten mithalten kann, und trotz der Finalniederlage wird sie gestärkt aus diesem Turnier hervorgehen. Die polnische Tennisszene, die bereits mit Iga Swiatek eine Weltklassespielerin hat, gewinnt eine weitere interessante Akteurin hinzu. Die French Open 2024 werden nicht nur wegen Andreevas Triumph in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der Geschichte einer Außenseiterin, die gegen alle Widrigkeiten kämpfte und ihrem Sport ein unvergessliches Finale schenkte.

Die Emotionen auf dem Platz, die Unterstützung der Fans und die Dramatik machten dieses Match zu einem der Höhepunkte des Tennisjahres





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