Mirra Andrejewa gewinnt French Open und schreibt Geschichte

Die 19-jährige russische Tennisspielerin Mirra Andrejewa hat den French Open gewonnen und dabei einen historischen Erfolg erzielt. Sie besiegte die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska im Finale mit 6:3 und 6:2 und sicherte sich ein Preisgeld von 2,4 Millionen Euro.

Die russische Tennis spielerin Mirra Andrejewa hat den French Open gewonnen und dabei einen historischen Erfolg erzielt. Die 19-jährige Andrejewa besiegte die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska im Finale mit 6:3 und 6:2.

Mit diesem Sieg ist Andrejewa die jüngste Gewinnerin des Turniers seit Monica Seles 1992. Sie ist auch die erste Spielerin, die nach 2005 geboren wurde, die in einem Grand-Slam-Finale spielt. Andrejewa gewann die Trophäe und sicherte sich ein Preisgeld von 2,4 Millionen Euro. Im Ranking klettert sie auf Platz sechs.

Maja Chwalinska verpasste den zweiten Grand-Slam-Triumph einer Qualifikantin und verdiente 1,4 Millionen Euro. Chwalinska war die am niedrigsten platzierte Spielerin seit der Einführung des Rankings, die in das Finale ging. Sie löste ihre Landsfrau Iga Swiatek ab und springt nun auf Platz 21 im Ranking. Chwalinska zeigte ein ungewöhnliches Spiel mit Slice-Schlägen, Stopps und Mondbällen, aber Andrejewa fand die passenden Antworten und sicherte sich den Sieg.

Der Trend setzte sich zunächst fort, aber Andrejewa drückte dem Duell ihren Stempel auf und sicherte sich den Satz eins. Im zweiten Durchgang blieb Andrejewa obenauf und Chwalinska konnte nicht mehr ankommen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mirra Andrejewa French Open Tennis Maja Chwalinska Grand-Slam-Titel Trophäe Prisgeld Ranking

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russin Andrejewa lässt ukrainischen French-Open-Traum platzenMarta Kostjuk spielt eine perfekte Sandplatz-Saison. Bei den French Open weckt sie große Hoffnungen und macht auf das Leid in der Ukraine aufmerksam. Im Halbfinale platzt der Traum - ausgerechnet, weil eine Russin zu gut ist.

Read more »

Historisches Finale bei French Open: Qualifikantin Maja Chwalinska trifft auf Mirra AndrejewaBei den French Open 2026 steht mit Maja Chwalinska zum zweiten Mal überhaupt eine Qualifikantin im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Die Polin, Nummer 114 der Welt, besiegte im Halbfinale Diana Schnaider und trifft nun auf die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa, die als erste nach 2005 geborene Spielerin ein Major-Finale erreichte. Ein Bericht über einen beispiellosen Lauf zweier Youngsters in Paris.

Read more »

Maja Chwalinska verliert gegen Mirra Andrejewa im French-Open-FinaleDie 19 Jahre alte Russin Mirra Andrejewa hat das French-Open-Finale bei den Frauen gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel erobert. Die 24 Jahre alte Qualifikantin Maja Chwalinska aus Polen verpasste es, als erst zweite Qualifikantin in der Geschichte einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Read more »

Qualifikantin Maja Chwalinska im Finale chancenlos: Mirra Andrejewa gewinnt die French OpenDie Qualifikantin Maja Chwalinska hält anfangs mit der haushohen Favoritin Mirra Andrejewa mit, verliert dann aber doch klar das Finale in Paris. Für die Siegerin ist es eine Titel-Premiere.

Read more »