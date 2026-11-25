VfB-Starspieler Mirza Catovic bricht sich das Wadenbein. Die Leihe nach Barcelona stockt, die Kaufoption von 3,5 Mio. Euro droht zu scheitern.

Das Aufstiegsprojekt von Mirza Catovic beim FC Barcelona hat einen herben Dämpfer erlitten. Das 19-jährige Mittelfeldtalent des VfB Stuttgart hat sich bei einem Einsatz für Barça Atlètic gegen Espanyol Barcelona schwer verletzt. Während des Stadtduells, das am Ende 0:0 endete, zog sich der Spieler einen Bruch des Wadenbeins im linken Fuß zu. Zusätzlich wurde die Syndesmose in Mitleidenschaft gezogen. Bereits am Dienstag wurde Catovic in Barcelona operiert. Laut den offiziellen Kanälen des Katalanischen Klubs ist mit einer monatelangen Ausfallzeit zu rechnen.

Schwere Verletzung blockiert Karriereplan

Die genaue Dauer der Pause wurde seitens des FC Barcelona nicht konkret kommuniziert, doch die Diagnose eines gebrochenen Wadenbeins in Kombination mit einer Syndesmose-Verletzung deutet klar auf eine lange Rekonvaleszenz hin. Für den VfB ist dies ein enormer Rückschlag für das als riesig bezeichnete Talent. In den Wochen vor der Verletzung hatte Catovic bei Barça Atlètic wieder an Fahrt gewonnen. In den letzten sieben Ligaspielen stand der Sechser beim Tabellenführer der vierten spanischen Liga stets in der Startelf, ehe er im Stadtderby nach nur 17 Minuten verletzt vom Platz musste.

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Kaufoption hängt von Einsatzminuten ab

Die finanzielle Komponente dieses Transfergeschäfts wird durch die Verletzung zusätzlich komplex. Der FC Barcelona hatte sich im Sommer eine Kaufoption in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro gesichert. Nach Informationen von BILD ist diese Option jedoch strikt an die Anzahl der Einsatzminuten geknüpft, die Catovic bis zum Ende der Leihe im Juni 2027 absolviert. Da eine Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb vor diesem Datum aufgrund der monatelangen Pause unwahrscheinlich erscheint, droht die Verpflichtung zu scheitern. Der VfB muss daher im Sommer eine neue Lösung für die Zukunft des Spielers finden.

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VfB Stuttgart reagiert aus der Ferne

Auch der VfB Stuttgart hat die Entwicklung im heimischen Stuttgart aufmerksam verfolgt und öffentlich Stellung bezogen. Der Verein reagierte direkt auf den Beitrag von Barça Atlètic auf der Plattform X und drückte dem verletzen Spieler die Daumen. Unter dem entsprechenden Post wurde vermerkt: Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, Mirza. Die Nachricht aus Spanien traf den Verein in Stuttgart zu einem Zeitpunkt, an dem man selbst bereits eine neue Phase für den Spieler eingeleitet hatte. Catovic hatte in der schwäbischen Landeshauptstadt keine Perspektive mehr gesehen und sich daher für den Wechsel nach Spanien entschieden.

Hintergrund: Kein Durchbruch in Stuttgart

Doch der Traum von Barcelona ist nun durch die schwere Blessur getrübt worden. Beim VfB war das Top-Talent trotz hervorragender Leistungen in der U19 und der U21, wo er auf 45 Einsätze kam, bei den Profis nie zum Zuge gekommen. Ein Einsatz unter Trainer Sebastian Hoeneß blieb ihm verwehrt, obwohl Catovic in der Europa League siebenmal im Kader stand. In Katalien durfte der Sechser dagegen sofort ran, was nun durch das unglückliche Duell mit Espanyol Barcelona jäh unterbrochen wurde.