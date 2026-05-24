Misha Kaufmann, Trainer des TVB Stuttgart, hat einen neuen Vertrag bis 2030 erhalten

Misha Kaufmann, der Trainer des TVB Stuttgart, hat einen neuen Vertrag bis 2030 erhalten. Seine Methoden im Training, wie er zum Beispiel mit LED-Lampen triggert, um das Gehirn bewusst vor ein Problem zu stellen, sind mittlerweile von seinen Kollegen kopiert worden. Auch seine Zusammenarbeit mit Danijel "Dado" Grgic, dem Vater des Flensburger Nationalspielers, ist eine kuriosere Konstellation.

Er macht seit Jahren vieles anders als seine Trainer-Kollegen. Viele seiner Ideen werden inzwischen von seinen Kollegen kopiert.

"Erst kommt die Entwicklung. Und mit der Entwicklung kommt dann auch der Erfolg.

" Das ist das grundsätzliche Credo von Misha Kaufmann (42), dem Trainer des TVB Stuttgart, mit dem der Schweizer in der Daikin Handball-Bundesliga am Sonntag (16.30 Uhr, live bei Dyn) auf die SG Flensburg-Handewitt trifft. Seine Methoden im Training gibt er via Instagram-Account weiter: "Ich möchte mein Wissen und meine Gedanken weitergeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Nachwuchs- und Trainingsarbeit in fast allen Sportarten noch vieles viel besser machen können.





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Handball TVB Stuttgart SG Flensburg-Handewitt Misha Kaufmann LED-Lampen Co-Trainer

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