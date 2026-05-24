Misha Kaufmanns neuer Vertrag bis 2030: "Wir sehen die Entwicklung, wir rechnen mit Erfolg, wir müssen uns dafür aber den Trainer sichern!"

Nach Informationen von SPORT BILD hat der TVB Stuttgart Misha Kaufmanns Unterschrift unter den neuen Kontrakt gestellt, der bis zum 30. Juni 2030 datiert ist. Kaufmanns Co-Trainer in Stuttgart ist Danijel "Dado" Grgic (49), der Vater des Flensburger Nationalspielers.

"Erst kommt die Entwicklung. Und mit der Entwicklung kommt dann auch der Erfolg.

" Das ist das grundsätzliche Credo von Misha Kaufmann (42), dem Trainer des TVB Stuttgart, mit dem der Schweizer in der Daikin Handball-Bundesliga am Sonntag (16.30 Uhr, live bei Dyn) auf die SG Flensburg-Handewitt trifft. Seine Methoden im Training gibt er via Instagram-Account weiter: "Ich möchte mein Wissen und meine Gedanken weitergeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Nachwuchs- und Trainingsarbeit in fast allen Sportarten noch vieles viel besser machen können.





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