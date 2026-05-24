Mishkas dramatische Nacht: Zverevs Hund bricht sich Knochen und Hüften

Benjamin Zverevs Hund Mishka erlebte eine dramatische Nacht, als der Hund während eines Golfausflugs mit dem Golfcar sprang und sich vier Knochen und beide Hüften brach. Zverev, der Nummer 3 der Welt, war im Viertelfinale der BMW Open in München gegen Francisco Cerundolo erfolgreich, bevor er Golf spielen ging.

Benjamin Zverev s Hund Mishka erlebte eine dramatische Nacht, als der Hund während eines Golf ausflugs mit dem Golf car sprang und sich vier Knochen und beide Hüften brach.

Zverev, der Nummer 3 der Welt, war im Viertelfinale der BMW Open in München gegen Francisco Cerundolo erfolgreich, bevor er Golf spielen ging. Er ließ Mishka im Golfcar sitzen, aber der Hund sprang während der Fahrt ab und brach sich die Knochen. Zverev verbrachte die ganze Nacht im Krankenhaus und wusste nicht, ob Mishka operiert werden muss oder nicht. Glücklicherweise ist Mishka heute wieder auf den Beinen und läuft wieder, obwohl er noch ein bisschen humpelt.

Zverev hat gelernt, dass er beim nächsten Golfausflug zweimal hinschauen muss, um sicherzustellen, dass Mishka nicht wieder aus dem Golfcar springt





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