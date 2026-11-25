Jil Andert von Miss Germany berichtet von über 30.000 Hassnachrichten. Der Wettbewerb setzt auf mentale Stärke und professionelle Filter gegen Cybermobbing.

Jil Andert, die Kreativ-Chefin der Miss Germany Organisation, konfrontiert täglich massive digitale Aggression. In weniger als zwei Jahren wurden über 30.000 Hasskommentare gegen die Teilnehmerinnen des Wettbewerbs erfasst. Diese Zahlen verdeutlichen ein gravierendes Problem der modernen digitalen Öffentlichkeit. Jede zwölfte dieser Nachrichten gilt als potenziell strafbar. Andert nutzt ihre Position, um über die psychologischen Folgen dieser massiven Belästigung zu sprechen.

Massive Angriffe erfordern professionelle Filterung

Die Formulierungen in diesen Nachrichten sind oft brutal und entwürdigend. Andert zitiert direkte Drohungen wie den Befehl zur Hinrichtung oder erniedrigende sexualisierte Beleidigungen. Um die Kandidatinnen zu schützen, beauftragt Miss Germany monatlich den externen Dienstleister Penemue. Diese Firma durchsucht die Social-Media-Kanäle systematisch nach schädlichen Beiträgen. Das Ziel ist die schnelle Entfernung dieser Inhalte, um Eskalationsdynamiken zu unterbrechen. Ohne diese technischen Schutzmaßnahmen würde der Hass oft ungefiltert stehen bleiben.

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Mentale Unterstützung für betroffene Kandidatinnen

Der Schutz geht über reine Technologie hinaus und umfasst auch psychologische Unterstützung. Das Organisationsteam bietet Kurse an, die die Frauen auf die Risiken von Sichtbarkeit vorbereiten. Diese Schulungen werden in der Zeit vor dem Finale zunehmend wichtiger. Die Kandidatinnen stellen ihre privaten Profile zunehmend öffentlich zur Verfügung. Durch das Wachstum der Reichweite entdecken Fremde sie, was Angriffe verstärkt. Das Team stellt专门的 Mitarbeiter ein, die die Frauen mental auffangen und stärken. Dieser Ansatz ist notwendig, um die Resilienz der Teilnehmerinnen zu sichern.

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Unerwartete Zielgruppen von Cyberangriffen

Die Struktur der Angriffe variiert stark und trifft unterschiedliche Gruppen. Vergangenes Jahr war zu erwarten, dass Kandidatinnen mit Kopftuch besonders hart ins Visier genommen würden. Diese Vorhersage bestätigte sich in der Realität. Überraschend hingegen war die massive Welle des Hasses gegen die Bundeswehrsoldatin Aileen Hufschmidt. Hufschmidt, eine Presseoffizierin der Bundeswehr, erhielt während der Miss Germany Saison 2026 extrem viel negative Kommunikation. Dieser Fall zeigt, dass auch Frauen im Militär oder mit traditionellen Rollenbildern nicht vor digitaler Gewalt gefeit sind. Die Organisation bleibt durch solche Vorfälle ständig überrascht.

Philosophie der offenen Sichtbarkeit

Trotz der Gefahren lehnt Miss Germany einen Rückzug aus der Öffentlichkeit ab. Die Organisation könnte theoretisch Frauen auswählen, die weniger Angriffsfläche bieten. Man könnte die Plattform so glätten, dass niemand Anstoß nimmt. Andert lehnt diesen Ansatz jedoch konsequent ab. Eine solche Strategie würde denjenigen die Macht geben, die Frauen aus der Öffentlichkeit vertreiben wollen. Das Ziel bleibt es, Frauen dabei zu bestärken, laut, unbequem und sichtbar zu sein. Wenn allein diese Botschaft Tausende Hasskommentare provoziert, ist das ein Grund, weiter laut zu werden.