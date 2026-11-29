Die erste schwarze Miss-Wahl-Teilnehmerin von 1963 hat der Daily Telegraph offengelegt, wie sie als junge Frau durch falsche Versprechen und Druck zu Nacktaufnahmen missbraucht wurde, die später gegen ihren Willen verkauft wurden, was ihr die Krone kostete und ihre Karriere beeinträchtigte.

Daily Telegraph erzählte die Sängerin und Schauspielerin, wie sie als junge Frau getäuscht, unter Druck gesetzt und ausgenutzt worden sei. Während eines Sommerjobs als Rezeptionistin bei einem Fotografen entstanden damals Nacktaufnahmen von ihr.

Ihr sei zugesichert worden, dass die Bilder niemand sehen werde und sie darauf ohnehin nicht erkennbar sei. Trotzdem wurden die Fotos später ohne ihr Wissen verkauft.

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"Mit dem Blick, den ich heute darauf habe, erkenne ich – und ich sage nicht, dass ich ein Opfer bin –, wie sehr ich als junge Frau objektifiziert und ausgenutzt wurde, einfach getäuscht, genötigt und manipuliert. " In der Unterhaltungsbranche seien jungen Frauen häufig Karrierechancen versprochen worden, um sie zu beeinflussen, erklärteDie Aufnahmen erschienen schließlich ohnetrug. Diesen hatte sie 1983 als erste schwarze Frau gewonnen.