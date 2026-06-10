Misshandlung von Kindern: Christin B. (22) und Stefan F. (30) vor Gericht

Ein Paar muss sich wegen der Misshandlung seiner Kinder vor Gericht verantworten. Die schockierende Entdeckung von zwei halbnackten, unterernährten Kleinkindern führte zu einer Anzeige. Die Anklage wirft dem Paar vor, ihre drei Kinder unzureichend ernährt zu haben, was zu extremer Unterernährung und Entwicklungsverzögerungen führte. Das jüngste Kind soll zudem häufig den ganzen Tag in einer Babywippe oder einem Buggy fixiert worden sein, während die beiden anderen Kinder regelmäßig festgebunden wurden. Stefan F. soll die Kinder mehrfach geschlagen haben, ohne dass Christin B. eingriff. Obwohl sie wussten, dass das jüngste Kind aufgrund der extremen Unterernährung nachhaltige Gesundheitsschäden davontragen könnte, suchten sie keinen Arzt auf.

Christin B. (22) und ihr Lebensgefährte Stefan F. (30) mussten sich am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht verantworten, da sie der Misshandlung ihrer Kinder beschuldigt werden.

Die schockierende Entdeckung von zwei halbnackten, unterernährten Kleinkindern (3, 5), die alleine auf der Straße herumliefen, führte im Mai vergangenen Jahres zu einer Anzeige. Die Polizei brachte die Geschwister zu ihrer Mutter und sah dabei, unter welchen Bedingungen die Kinder leben mussten. Die Anklage wirft Christin B. und Stefan F. vor, ihre drei Kinder unzureichend ernährt zu haben, was zu extremer Unterernährung und Entwicklungsverzögerungen führte.

Das jüngste Kind soll zudem häufig den ganzen Tag in einer Babywippe oder einem Buggy fixiert worden sein, während die beiden anderen Kinder regelmäßig festgebunden wurden. Stefan F. soll die Kinder mehrfach geschlagen haben, ohne dass Christin B. eingriff. Obwohl sie wussten, dass das jüngste Kind aufgrund der extremen Unterernährung nachhaltige Gesundheitsschäden davontragen könnte, suchten sie keinen Arzt auf. Am ersten Verhandlungstag äußerten sich Christin B. und Stefan F. nicht zu den Vorwürfen.

Stattdessen schilderte Christin B. ihre schwere Kindheit, die von Gewalt und mehreren Aufenthalten in einem Kinderheim geprägt war. Sie erzählte, dass sie bereits mit 14 Jahren von ihrem damaligen Lebensgefährten schwanger wurde, der zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt war. Auch die beiden anderen Kinder habe sie von diesem Mann bekommen





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