Misshandlungen in Justizvollzugsanstalt Gablingen: Exklusive Recherchen

In der Justizvollzugsanstalt Gablingen soll es vor mehr als zwei Jahren zu schweren Misshandlungen von Häftlingen gekommen sein. Exklusive Recherchen des BR und des ARD-Politmagazins Kontraste haben ergeben, dass Häftlinge gezielt gedemütigt und 'zerstört' werden sollten, auch wenn sie krank oder verletzt waren.

In der Justizvollzugsanstalt Gablingen soll es vor mehr als zwei Jahren zu schweren Misshandlungen von Häftlinge n gekommen sein. Exklusive Recherchen des BR und des ARD-Politmagazins Kontraste haben ergeben, dass Häftlinge gezielt gedemütigt und 'zerstört' werden sollten, auch wenn sie krank oder verletzt waren.

Die mutmaßlichen Übergriffe sollen von Wärtern begangen worden sein, die sich sogar an den Misshandlungen erfreut haben. Die damalige stellvertretende JVA-Leiterin räumt ein, dass sie selbst Opfer von Misshandlungen geworden sei, darunter Faustschlägen ins Gesicht und Tritten in den Brustkorb. Ein psychisch kranker Mann soll nackt in einem leeren 'besonders gesicherten Haftraum' isoliert worden sein, während ein anderer Häftling nackt Kniebeugen machen musste. Ein Beamter schrieb der damaligen Vizechefin: 'Immer den Hals abdrücken.

' Eine frühere Gefängnisärztin schildert ihre Eindrücke als 'Häufchen Elend'. Insgesamt sollen laut Ermittlungsbehörden 102 Gefangene betroffen gewesen sein. Die frühere JVA-Leiterin und ihre Stellvertreterin sind angeklagt. Die Vizechefin soll Übergriffe gebilligt und gedeckt haben, kritisches Personal wurde versetzt - teils mit den Worten 'Husch, husch'





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Justizvollzugsanstalt Gablingen Misshandlungen Häftlinge Wärter Ermittlungen

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