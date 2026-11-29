Quam war Deutschlands erster virtueller Mobilfunkanbieter und galt als UMTS-Hoffnungsträger. Nach zwei Jahren war das milliardenschwere Experiment gescheitert.

Was haben Sven Hannawald und Quam gemeinsam? Der ehemalige Weltklasse-Skispringer war das Werbegesicht des einstigen Mobilfunk anbieters – und beide stürzten tief . Während Hannawald nach seinem gesundheitlich bedingten Karriereende im Sport als TV-Experte zurückkehrte, gibt es von Quam nur noch ein kleines „Lebenszeichen“.

Auf der Webseite quam.de wird immer noch darüber informiert, dass der Mobilfunkanbieter seinen Dienst in der Nacht vom 15. auf den 16. November 2002 einstellte. Damit endete ein kurzes Gastspiel auf dem deutschen Mobilfunkmarkt, das vor 25 Jahren im November 2001 begann und schnell zum Drama wurde. Die Erwartungen an die dritte Mobilfunkgeneration 3G waren hoch.

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Bernd Eylert, seinerzeit Vorsitzender des internationalen UMTS-Forums, prognostizierte 2001 weltweite Einnahmen durch 3G-Dienste in Höhe von einer Billion US-Dollar bis 2010. Ein Jahr später sprach er davon, dass die Anbieter bis zum Ende der Dekade jährlich 322 Milliarden US-Dollar mit 3G-Diensten einnehmen würden. Zwei Drittel dieser Einnahmen sollten aus nicht sprachgebundenen Diensten stammen. Mit solchen Aussichten gingen die Unternehmen in die von Kurth geleitete UMTS-Versteigerung.