Die deutsche Nationalmannschaft startet ihre WM-Vorbereitung mit Optimismus und klaren Zielen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler betonen Teamgeist und Konzentration auf den nächsten Schritt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist offiziell in die Mission WM gestartet. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sport direktor Rudi Völler stellten bei einer Pressekonferenz im Home Ground in Herzogenaurach klar, worauf es bei dem Turnier in den USA ankommen wird.

Frei nach Sepp Herberger geht es nicht nur um elf Freunde, sondern um 27 Spieler, die den American Dream mit Leben füllen sollen. Ihr Teamgeist soll die Mannschaft zum fünften Stern führen. Nagelsmann betonte, dass jeder am selben Strang ziehen müsse, wie in einer gut funktionierenden Familie. Nur dann könne der ersehnte Triumph in siebeneinhalb Wochen gelingen.

Völler äußerte sich ebenfalls optimistisch und erklärte, dass es schwer sein werde, gegen Deutschland zu gewinnen. Die fränkische Frühlingshitze diente als perfekte Einstimmung auf die Extrembedingungen des XXL-Turniers. Nagelsmann scherzte über eisgebadete Handtücher im Nacken, um der Hitze zu trotzen. Die Fans warteten geduldig in der prallen Sonne auf die Stars, die in verdunkelten Vans eintrafen.

Im Inneren des Home Grounds verriet Nagelsmann der Mannschaft seinen WM-Plan: Es sei immer der nächste Schritt entscheidend, nicht der Erfolg selbst. Dies helfe den Spielern, im Hier und Jetzt zu bleiben. Um die Torhüterfrage ranken sich weiterhin Spekulationen. Über Manuel Neuer und seine zwickende Wade sagte Nagelsmann, dass es keinen Sinn mache, Risiken einzugehen.

Man wolle Ruhe bewahren. Neuer sei mit der Entscheidung völlig einverstanden. Sorgen um die Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen eine noch zu bestimmende Mannschaft sowie um das Turnier selbst seien unbegründet.

Nagelsmann machte klar, dass die Mannschaft mit Neuer besser sei als ohne ihn. Neuer ist der letzte verbliebene Weltmeister von 2014 im Team. Der Bundestrainer habe sich immer wieder mit anderen Champions ausgetauscht, die ihm eingeprägt hätten, den Spielern zu vermitteln, dass jeder wichtig ist. Völler erinnerte an das Negativbeispiel der WM 1994 in den USA, wo es ständig Unruhe gegeben habe.

Er betonte, dass es fundamental sei, dass jeder mitgenommen werde. Die Frage, ob die Mannschaft wirklich zu alter Stärke zurückfinden könne und ob man ohne Stoßstürmer Weltmeister werden könne, beantwortete Nagelsmann in rund 45 Minuten redlich, aber nicht abschließend. Die Stimmung im Land, so Völler, komme nicht allein durch Quatschereien zustande. Die jüngste Kritik am Bundestrainer habe er als teilweise ungerecht empfunden, aber man habe noch Zeit, für gute Laune zu sorgen.

Politische Debatten sollen das Turnier nicht überschatten. Völler bestätigte die bekannte Verbandsposition, dass es keine Maulkörbe gebe, aber Aktionen wie in Katar 2022 werde es nicht mehr geben. Das Motto laute: Schönen Fußball spielen und die Leute begeistern. So sollen auch die Fans in die große DFB-Familie integriert werden.

Insgesamt herrscht eine Atmosphäre von Optimismus und Geschlossenheit, die die Mannschaft durch das Turnier tragen soll. Nagelsmann und Völler sind sich einig, dass der Teamgeist der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, und die Spieler sind bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die WM in den USA verspricht ein besonderes Abenteuer zu werden, bei dem die deutsche Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch menschlich überzeugen will.

Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Reise entwickelt. Mit einem klaren Plan und einer positiven Einstellung geht es nun Schritt für Schritt in Richtung Turnierbeginn





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB Nationalmannschaft WM Nagelsmann Völler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nagelsmann und Völler betonen Teamgeist vor WM-Start: Neuer ruht sich zunächst ausAuf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung erklären Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler ihren Plan für die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Im Fokus stehen der Teamspirit und der schrittweise Aufbau von Manuel Neuer, der im ersten Testspiel noch nicht zum Einsatz kommt.

Read more »

Nagelsmann und Völler: Keine Sorgen um Neuer, aber WM-Favoriten sind andereJulian Nagelsmann und Rudi Völler haben auf einer Pressekonferenz die WM-Vorbereitung erläutert. Dabei gaben sie Entwarnung um Manuel Neuer, sprachen über die Form von Jamal Musiala und die Stimmung im Team. Nagelsmann betonte, dass Deutschland nicht zu den Top-Favoriten zählt, aber schwer zu schlagen sei. Völler äußerte sich zudem zur politischen Debatte um die WM und zur mangelnden Stimmung im Land.

Read more »

DFB-Elf startet WM-Vorbereitung in Bayern: Nagelsmann und Völler betonen TeamgeistDie deutsche Nationalmannschaft sammelt sich in Herzogenaurach zur finalen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler betonen auf einer Pressekonferenz die Bedeutung von Teamspirit und Fokus auf das Hier und Jetzt. Völler blickt optimistisch auf seine fünfte WM und erinnert an positive Erinnerungen, während Nagelsmann die Mannschaft auffordert, sich auf beeinflussbare Dinge zu konzentrieren. Die Mannschaft hat hohe Ziele und will in Nordamerika überzeugen.

Read more »

Julian Nagelsmann: Neuer wird am Sonntag nicht spielen, Baumann wird Nummer zweiBundescoach Julian Nagelsmann gibt auf einer Pressekonferenz ein personelles Update und beantwortet die Frage, wie es Keeper Manuel Neuer geht. Neuer war bei dem DFB-Pokalfinale am vergangenen Wochenende wegen muskulären Problemen in der linken Wade nicht am Start. Nagelsmann betont, dass Neuer am Sonntag nicht spielen wird und Ruhe dran gelassen wird. Sportdirektor Rudi Völler äußert seine Kritik an Nagelsmann und seiner Entscheidung, Neuer zurückzuholen.

Read more »