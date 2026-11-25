Ein 32 Jahre alter Mann ist in einem staatlichen Zagreber Krankenhaus gestorben. Mehrere Sanitäter sollen ihn zuvor gewaltsam festgehalten und ihm ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Der Fall sorgt im Land für Aufruhr.

Der Mann starb am 21. Oktober kurz nach seiner Einlieferung im staatlichen Zagreber Krankenhaus Sveti Ivan. Er wurde zuvor von mehreren Sanitätern ruhig gestellt. Sie sollen ihn dabei gewaltsam festgehalten, geschlagen und ihm ein Kissen ins Gesicht gedrückt haben, sodass er daran erstickte.

Acht Krankenhausmitarbeiter wurden inzwischen festgenommen: Demzufolge wird gegen vier Beschäftigte wegen des Verdachts auf schweren Mord an einer schutzbedürftigen Person ermittelt; gegen vier weitere wegen unterlassener Hilfeleistung. Der Patient war in Kroatien auch als Leistungssportler der Leichtathletik und als Parasport-Trainer bekannt. Nach seinem Tod waren seinen Angehörigen Spuren an der Leiche aufgefallen, die auf Gewalt hindeuteten. Sie verlangten daraufhin eine Obduktion und alarmierten die Behörden.

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Erst zwei Wochen später prüfte die Klinikleitung die Videoaufnahmen. Sie sollen Medienberichten zufolge zeigen, wie der Mann auf einem Bett liegt und von mehreren Angestellten gewaltsam festgehalten wird. Daraufhin verständigte die Klinikleitung die Staatsanwaltschaft. Wie der ORF meldet, ist die damalige Klinikchefin inzwischen zurückgetreten.

Derweil wurden auch andere Missstände in der betreffenden Klinik und in anderen Krankenhäusern bekannt. Unter anderem soll ein Patient in Sveti Ivan Feuer gelegt haben, nachdem ihm vorschriftswidrig der Besitz eines Feuerzeugs gestattet worden sei.

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Zudem habe die Regierung erst am Montag einen Staatssekretär in den Verwaltungsrat dieser Klinik entsandt, der als früherer Krankenhausmanager einen schlechten Ruf habe, wie Medien berichteten. Er habe als damaliger Leiter eines Krankenhauses für Waisenkinder zu verantworten, dass Langzeitpatienten unter extrem unhygienischen Bedingungen leben mussten, berichtete die kroatische Onlinezeitung »index.hr«. Zahlreiche aufgebrachte Menschen protestierten am Samstag in Zagreb gegen das staatliche Gesundheitsmanagement und hielten dabei weiße Kissen hoch – als Hinweis auf die mutmaßlichen Todesumstände des Leistungssportlers.

Der Zagreber Bürgermeister und links-grüne Oppositionspolitiker Tomislav Tomasevic erklärte, die Zustände im Sveti Ivan seien kein Einzelfall, sondern ein Problem des gesamten Gesundheitssystems. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.