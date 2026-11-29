Filmreife Flucht in Euskirchen: Ein Auto krachte am Sonntagmorgen in einen Zaun. Als die Polizei sich näherte, raste der Wagen mit 100 km/h davon.

Filmreife Flucht am frühen Sonntagmorgen in Euskirchen: Gegen 5 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Im Einmündungsbereich der Frauenberger Straße auf den Jülicher Ring war ein dunkler Pkw mit einem Zaun kollidiert.zu warten, gab die unbekannte Person am Steuer plötzlich Vollgas.

Als sich der Streifenwagen näherte, beschleunigte das verunfallte Fahrzeug stark. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h raste der Wagen über den Jülicher Ring in Richtung Kessenicher Straße stadtauswärts davon. Die Einsatzkräfte fertigten eine Verkehrsunfallanzeige wegen Unfallflucht sowie eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu dem dunklen Fahrzeug oder der unbekannten, unfallbeteiligten Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.