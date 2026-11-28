Heiße Cocktails statt Glühwein: Warum der junge Unternehmer für seinen Weihnachtsmarktstand alles gibt.

Tau Sabrowsky hat mit 22 Jahren einen eigenen Stand auf dem Kieler Weihnachtsmarkt. Was hat ihn dazu bewegt, in das harte Geschäft der Schausteller einzusteigen?

Während andere in seinem Alter noch überlegen, wohin es sie beruflich treibt, hat Tau Sabrowsky bereits sein eigenes Business: seinen Weihnachtsmarktstand „Santa’s Cocktails“. Statt des klassischen Glühweins bietet er heiße Cocktails an. Drei Mitarbeiter, jede Menge Verantwortung und harte Konkurrenz gehören zu seinem Alltag. Denn das saisonale Geschäft auf den Weihnachtsmärkten ist oft ein Generationenbetrieb.

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Doch davon lässt sich der 22-Jährige nicht aus dem Konzept bringen. Hinter den alkoholischen Heißgetränken steckt nämlich eine ganz persönliche Geschichte. Gebrannte Mandeln naschen, kuschelige Schals tragen, dazu den süß-würzigen Geruch in der Nase: Das verbinden die meisten Menschen mit der Weihnachtszeit. Für Tau heißt es hingegen: wochenlange Vorbereitung, finanzielles Risiko und Arbeit bis in die Morgenstunden.