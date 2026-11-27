Verkehrsexperte über einen tödlichen Unfall bei einer Probefahrt mit einem PS-starken Auto: Was kann solche Unfälle verhindern?

Seit heute steht ein 80-Jähriger in Bocholt vor Gericht, weil er im September 2024 mit 275 Stundenkilometer über die A3 gefahren ist. Er hatte einen Unfall, bei dem ein 73-jähriger Motorradfahrer getötet wurde.

Siegfried Brockmann ist Unfallforscher. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, was extreme Geschwindigkeiten im Straßenverkehr bedeuten, und ob ein Tempolimit solche Unfälle verhindern würde. Das ist schon irre schnell und das Schlimme an solchen Geschwindigkeiten ist, dass man sich relativ schnell daran gewöhnt, wenn die Autobahn leer ist - sonst kann man sie ja auch gar nicht erreichen.

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Es ist dem Fahrer oft gar nicht bewusst, welche Kräfte da am Werk sind und wie lange es braucht, um zum Stehen zu kommen. Das sind locker je nach Reaktionszeit und Fahrbahnzustand zwischen 300 bis 400 Meter. Ein generelles Tempolimit verhindert nicht, wenn Leute am Steuer durchdrehen. Schon heute sind rund 90 Prozent aller Fahrzeuge auf der Autobahn nicht mit mehr als 140 unterwegs.