Mit 40 Jahren: Knackende Gelenke und Steifigkeit - Ursachen und Gegenmaßnahmen

Viele Menschen denken bei Knieschmerzen oder Hüftsteifigkeit automatisch an Gelenkverschleiß. Doch oft ist Bewegungsmangel die Ursache. Ein sitzender Lebensstil kann die Mobilität beeinträchtigen und zu Steifigkeit führen. Knackende Gelenke können durch kleine Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit oder durch Sehnen verursacht werden, die über Knochen gleiten. Eine dauerhafte Inaktivität kann dazu führen, dass die Gelenkflüssigkeit sich schlechter verteilt und der Knorpel weniger gut versorgt wird. Ein einfacher Test kann helfen, die Schulterbeweglichkeit zu überprüfen.

Mit dem Erreichen des vierten Lebensjahrzehnts können plötzlich Knieschmerzen oder Hüftsteifigkeit auftreten, die viele Menschen an Gelenkverschleiß denken lassen. Allerdings ist häufig Bewegungsmangel die Ursache für diese Symptome, da die Beweglichkeit mit dem Alter abnimmt und ein sitzender Lebensstil die Mobilität beeinträchtigen kann.

Sehnen und Faszien werden unelastischer und der Körper passt sich an den Alltag an, was zu Steifigkeit führen kann. Knackende Gelenke sind in diesem Alter keine Seltenheit und können durch kleine Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit oder durch Sehnen, die über Knochen gleiten, verursacht werden. Auch die Produktion von Gelenkschmiere nimmt mit den Jahren ab, was zu einer verminderten Elastizität des Knorpels führen kann.

Eine dauerhafte Inaktivität kann dazu führen, dass die Gelenkflüssigkeit sich schlechter verteilt und der Knorpel weniger gut versorgt wird. Ein einfacher Test, um die Schulterbeweglichkeit zu überprüfen, ist das Zusammenführen beider Hände hinter dem Rücken auf Höhe der Schulterblätter. Gelingt dies problemlos, spricht das für eine gute Schulterbeweglichkeit. Kommen die Hände kaum zueinander, kann das auf Einschränkungen in Schultern, Brustkorb oder Rücken hindeuten.

Auch Probleme beim Bücken oder das Gefühl, nach langem Sitzen einzurosten, sind typische Anzeichen für mangelnde Bewegung. Der Knorpel funktioniert wie ein Schwamm und unter Druck wird Flüssigkeit herausgedrückt, danach saugt das Gewebe neue wieder auf. Fehlt jedoch Bewegung, läuft dieser Mechanismus schlechter





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