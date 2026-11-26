Spotted in New York: Heidi Klum in einer stylishen Trend-Jacke von s.Oliver. Damit liegt das Model im Winter 2026 voll Trend!

Spotted in New York: Heidi Klum in einer stylishen Trend-Jacke von s. Oliver. Damit liegt das Model im Winter 2026 voll Trend! durch New York.

Auf ihrem Sonntagsspaziergang mit Hund Fritzi zeigt das Model, welche Jacke man dieses Jahr zur Jeans kombinieren kann: Wir können sie hier nachshoppen!stand das Model sogar selbst vor der Kamera und zeigt nun auch im Alltag, wie lässig dieser Modetrend zusammen mit Jeans aussehen kann. Diesen Star-Look wollen wir direkt nachshoppen!geht? Beweist die s. Oliver x Heidi Klum Kollaboration mit diesem warm gefütterten Blouson ein echtes Händchen für stilvolle Eleganz.

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Speziell für modebewusste Ü50-Frauen erweist sich die Jacke in der warmen Trendfarbe Terrakotta als echtes Must-have, das frische Akzente setzt, ohne an Tragbarkeit einzubüßen.schmeichelt der Figur, bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und lässt sich dank des verstellbaren Saums mit Tunnelzug individuell anpassen. Ein echtes Highlight ist der abnehmbare Fake-Fur-Kragen, der dem Look im Handumdrehen eine edle, luxuriöse Note verleiht – perfekt, um das Gesicht sanft einzurahmen und an kühlen Tagen wohlige Wärme zu spenden.