Sofia Vergara tauscht Glamour gegen Stringbikini. Nach ihrer großen Ehrung in der Heimat gönnt sie sich eine Pause am Meer.

einen neuen Schnappschuss von einem sonnigen Tag am Strand geteilt.bäuchlings auf einem Fransentuch und präsentiert sich in einem blau-gelb gemusterten Stringbikini.eine dunkle Sonnenbrille. Ihre Haare fallen locker über die Schultern, während sie den Kopf mit einer Hand abstützt und direkt in die Kamera blickt.

Spielerisch winkelt die Schauspielerin ihre Beine nach oben an. Für die sommerliche Kulisse sorgen heller Sand, türkisblaues Wasser und ein Himmel ohne eine einzige Wolke. Direkt nebenhaben es sich ihre beiden Freunde auf Handtüchern nahe am Ufer bequem gemacht. Gemeinsam genießen sie die Ruhe am Wasser.

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Eine ihrer Begleitungen trägt einen blauen Bikini und schützt sich mit einem breitkrempigen Sonnenhut vor der Sonne. Die andere Person liegt in einer roten Badeshorts bäuchlings auf einem weißen Handtuch. Der Strand ist beinahe menschenleer und wirkt dadurch besonders ruhig. Abgesehen von den Handtüchern und einigen persönlichen Gegenständen der Gruppe ist auf dem Sand kaum etwas zu sehen.